“Estou voltando ao Instagram”, revela Meghan Markle

Após a estreia do podcast Archetypes, uma produção original do Spotify, Meghan Markle revelou que está voltando ao Instagram. Em uma entrevista ao The Cut, da New York Magazine, a duquesa de Sussex disse: “Você quer saber um segredo? Estou voltando ao Instagram”.

A revelação acontece após uma pausa de cinco anos das redes sociais. Antes de namorar o príncipe Harry, Meghan Markle compartilhava experiências em seu blog e, posteriormente, em suas redes sociais.

Na época, ela acumulou 3 milhões de seguidores, compartilhando o tipo de conteúdo que você esperaria de celebridades e pessoas comuns: caminhadas com amigos, comida e seu cachorro, Guy.

Mas, após o seu relacionamento com Harry ter se tornado sério, a ex-atriz foi informada de que não poderia manter seus canais de comunicação próprios. Esta foi uma regra imposta pela Coroa britânica. Ela disse à publicação The Cut que adorava compartilhar sua vida, mas amava mais Harry. “Foi um grande ajuste – um grande ajuste para passar desse tipo de autonomia para uma vida diferente”, explicou ela.

A única presença de mídia social que ela tinha permissão era uma conta conjunta com Harry, Kate Middleton e o príncipe William @KensingtonRoyal, mas ela não tinha controle sobre isso.

Mais tarde, após o casamento com Harry, eles tiveram uma conta separada de William e Kate, chamada @sussexroyal. “Eu tinha uma conta pessoal anos atrás, que encerrei, e então tivemos uma através da instituição e nosso escritório que estava no Reino Unido que não era gerenciado por nós - era uma equipe inteira - e então acho que isso vem com o território para o trabalho que você tem”, disse ela à People na época.