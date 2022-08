Eliana na Globo? Assessoria da apresentadora se manifesta

Eliana foi um dos assuntos comentados na tarde desta segunda-feira (29), após surgir a história de que a apresentadora do SBT assinou contrato com a Globo. A informação foi apresentada pela colunista Kaká Meyer, do Melhor da Tarde.

Embora os rumores tenham gerado certa proporção, a assessoria de Eliana e Globo negaram a informação. Vale lembrar que não é não são de hoje as histórias levantadas em relação à saída de Eliana do SBT.

Em nota, a assessoria da apresentadora publicou que Eliana não chegou a receber nenhum convite para migrar de emissora, além de continua como vice-líder de audiência nas telinhas aos domingos. Foi publicado o seguinte texto:

“Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, disseram nas redes.

Participação de Eliana na Globo

Embora as tardes de domingo continuem sendo comandadas por Eliana no SBT, a apresentadora possui um projeto confirmado no Globoplay. A veterana da TV estará ao lado de grandes nomes como Ana Maria Braga, Angélica e Xuxa Meneghel.

O projeto está centrado em um documentário o qual se chamará ‘Um Brinde à Vida’. O objetivo da produção será homenagear a apresentadora Hebe Camargo.

A produção contará com um formato de entrevistas, realizadas por Carolina Kotscho e Clara Ramos, há cerca de três anos, com todos os que fizeram parte da história de Hebe Camargo, tanto em sua vida pessoal quanto na profissional.

Roberto Carlos e Fábio Jr também são umas das grandes figuras confirmadas, que tiveram parte na vida da apresentadora.

