Aos berros, Jojo Todynho aparece brigando com famoso nos bastidores de série

Jojo Todynho e o humorista são grandes amigos e, nesta terça-feira (30), os dois apareceram juntos nos bastidores de “Os Parças”, filme que deve virar série da plataforma de streaming Globoplay.

Nos vídeos, postados no Stories do Instagram, o humorista aparece filmando Jojo dormindo durante as gravações da produção, que conta ainda com Tom Cavalcanti. Em seguida, a funkeira acaba descobrindo a brincadeira e decide conversar com o amigo.

Em outro vídeo, agora no Reels, a campeã do reality show “A Fazenda 12″ diz que Tirulipa vai pagar pela brincadeira que fez: “O Tirulipa fica brincando com a nossa vida. Agora, ele vai ver o que é bom”, disse a cantora, que caminhava pelos bastidores da gravação.

Dá para ouvir ao fundo, uma voz incentiva a vingança de Jojo Todynho e diz, enquanto ela procura o humorista e, ao encontrá-lo, a funkeira acaba perdendo a paciência e dá uns tapas no amigo.

“Você está achando que você é quem? Quem mandou você me postar dormindo? Você postou e o meu fã clube me mandou. Sua peste. Eu vou fazer da sua vida um inferno”, gritou a famosa.

Em produção

A ideia de transformar “Os Parças” em série surgiu depois de dois filmes que levaram milhares de pessoas ao cinema. Além dos humoristas citados, a produção, que é escrita por Cláudio Torres Gonzaga, conta ainda com o ator e apresentador Bruno de Luca, e Whindersson Nunes.

Com 10 episódios, a 1ª temporada de “Os Parças” na Globoplay deve contar ainda com Lucy Ramos, Stela Miranda, Paulo Miklos, Karina Dohme, Nando Paixão, Norival Rizzo, Paulo Verlings e Daniel Uemura.

Os veteranos Ary Fontoura e Suely Franco também foram chamados para compor o elenco da série, mas acabaram perdendo os personagens por causa de outros projetos já firmados.

Como nos filmes, a história segue sendo contada por Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno De Luca).

