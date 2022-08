Ana Maria Braga fala palavrão ao elogiar Cauã Reymond durante café da manhã

Cauã Reymond foi o convidado especial do “Mais Você” e, nesta terça-feira (30), tomou café com Ana Maria Braga para contar sobre seu novo filme, chamado “A Viagem de Pedro”, que narra passagens e momentos desconhecidos da vida de Dom Pedro I.

No entanto, Ana Maria Braga acabou roubando a cena quando resolveu elogiar o galã da Globo e falou que Cauã era um p*ta ator: “Eu queria agradecer a sua presença e quero dizer que vou assistir o filme e que você é um p*ta ator”, comentou a veterana.

Em seguida, ela pediu desculpa pela gafe e seguiu elogiando o trabalho de Cauã Reymond: “Me desculpem pelas palavras”, disse ela, que acabou sendo incentivada pelo Louro, que relatou que o ator era mesmo.

Cauã Reymond toma café no Mais Você (Reprodução/Globo)

Por fim, Ana Maria pediu mais uma vez desculpa por não ter tempo para falar de outros assuntos com Cauã Reymond, como a família e os trabalhos fora da televisão e do cinema.

As críticas do ator

Durante o programa matinal, Cauã Reymond falou sobre o filme que chega ao cinema nesta quinta-feira (1) e também fez críticas aos blockbusters: “Eu não sou contra os grandes filmes da Marvel, mas a gente sabe que eles tomam as nossas salas de cinema e o momento é delicado para a cultura e para o cinema nacional”.

Segundo o ator, o problema é que com a “dominação” desses filmes, as produções brasileiras ficam de lado e ganham pouco espaço: “Às vezes a gente fica uma semana, duas semanas, pra um trabalho de nove anos”, lamentou o ator da Globo.

O longa

No filme “A Viagem de Pedro”, dirigido por Laís Bodanzky, Cauã vive Dom Pedro I, que busca forças para enfrentar seu irmão que usurpou seu reino em Portugal após ser expulso do Brasil. Na trama, o Imperador aparece doente e muito inseguro com o futuro.

