‘A Casa do Dragão’: Entenda por que a série mencionou um casamento infantil no segundo episódio

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

‘A Casa do Dragão’ mal estreou seu segundo capítulo já foi cheio de cenas polêmicas, mostrando violência, mortes sangrentas e até a morte de uma mãe submetida a uma terrível cesariana. Mas uma das temáticas que mais chocou os fãs no segundo capítulo foi uma cena simples em que o Rei Viserys I fala com uma menina de 12 anos. O problema? Essa poderia ser sua futura esposa.

Após a morte da rainha Targaryen, os conselheiros de Viserys I tentaram convencê-lo a se casar novamente, para tentar ter um filho e garantir a linha de sucessão. O rei não está muito feliz com a situação, mas aceita a possibilidade de se casar novamente. É quando um de seus parentes, Corlys Velaryon, lhe oferece sua filha de 12 anos, Laena.

Em seu primeiro encontro, o rei e Laena caminham pelo jardim de Porto Real, e tudo parece estar indo relativamente bem até que Viserys faz uma pergunta simples:

- “O que sua mãe te disse?”

-”Que eu não teria que dormir com você até completar 14 anos”

Essa simples troca deixou claro o quão desconfortável e repugnante era a situação, e milhares de fãs comentaram sobre isso nas redes sociais.

Laena Velaryon preguntando por la dragona Vhagar, si es que me tengo que enamorar.#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/EKB9wLGebp — House of the Dragon🔥🗡️🛡️ (@Masclarowater) August 29, 2022

“Viserys está sendo forçado a uma situação em que precisa se casar novamente. Eu não acho que ele quer fazer isso. Esse é o ponto de ser rei. Sua esposa acabou de morrer e seu conselho já está discutindo seu herdeiro e com quem ele vai se casar”, disse Paddy Considine, o ator que interpreta Viserys, ao TVLine.

Olivia Cooke, que interpretará uma Alicent Hightower mais velha, também comentou a cena e mostrou seu horror. “Ela (Laena) é uma menina quando isso acontece, seus pais são terríveis”, disse ela ao mesmo site.

Felizmente, o rei Viserys I decide não prosseguir com o casamento, apesar de todos os benefícios políticos que o casamento com sua sobrinha poderia lhe trazer, e se casará com Alicent. Assim, os fãs da série não terão que ver um casamento infantil. Pelo menos por enquanto.