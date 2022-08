‘A Casa do Dragão’: Entenda a crise da sucessão Targaryen

Os fãs do mundo de ‘Game of Thrones’ estão curtindo a nova série da HBO ‘A Casa do Dragão’. Apenas dois episódios foram transmitidos, mas se há uma coisa que ficou clara, é que a sucessão da monarquia Targaryen está no centro de toda a história. Mas se você, como muitos, está confuso com suas regras, aqui nós as explicamos para você.

Os primeiros episódios de ‘Game of Thrones’ mostraram dezenas de famílias e candidatos ao Trono de Ferro. Em comparação, ‘A Casa do Dragão’ tem uma história com menos participantes e está contida na família Targaryen. Ainda assim, é uma intriga política completa que tem várias partes.

‘A Casa do Dragão’ acontece cerca de 190 anos antes dos acontecimentos de ‘Game of Thrones’, com uma dinastia Targaryen no auge do seu poder. Quando a série começa, o rei Viserys I está no poder há quase uma década e seu reinado começou com uma crise de sucessão: ele foi escolhido quando o rei Jaehaerys I teve que nomear um sucessor e a princesa Rhaenys Targaryen foi descartada pela ponta.

Viserys nunca pensou que teria que enfrentar algo semelhante, pois tinha certeza de que teria um herdeiro homem, que garantiria a sucessão. Durante anos ele não conseguiu, mas, quando finalmente consegue ter seu filho homem tão esperado, a criança vive apenas algumas horas e sua esposa morre no parto.

A mi modo de ver los buenos villanos son los que hacen que una historia sea buena y #Daemon es el mejor. 👏👏 #HouseOfTheDragonHBO pic.twitter.com/d0lmAM9c06 — Cecy (@cecy_arroyo) August 29, 2022

Não tendo herdeiros do sexo masculino, a linha de sucessão dita que seu irmão, Daemon, teria que ser o herdeiro, mas Viserys I e seus conselhos não o consideram apto, então o rei escolhe nomear sua filha Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.

Essa decisão abre múltiplas crises para o rei. Por um lado, ele nomeou uma mulher como sua sucessora. Nunca uma mulher sentou-se no Trono de Ferro e, além disso, como foi mostrado quando ele chegou ao poder, os líderes de Westeros farão o que for preciso para manter um homem rei.

Por outro lado, ter nomeado a princesa como sua sucessora deixa Daemon furioso e abre a porta para ele questionar a legalidade da eleição de Rhaenyra, já que, segundo a tradição Targaryen, ele é o herdeiro legítimo.

Is it just me or everyone thinks that Hightower women are astonishingly beautiful indeed?



I learned to the fact that Margaery's mother was from House Hightower. Her name is Alerie Hightower #HouseoftheDragon #GameOfThrones #Alicent #Margaery #HouseHightower pic.twitter.com/8nTu4ZdpZx — sary. 🜃 (@sariebut) August 23, 2022

As coisas ficam ainda mais complicadas pela decisão de Viserys de se casar com Alicent Hightower, como se ele tivesse um filho, ele substituiria Rhaenyra como herdeiro.