Rolou perdão ou virou ex? Namorada que teve nome trocado por goleiro fala ao ‘Mais Você’

Namorada do goleiro Kainan Souza falou ao 'Mais Você' desta segunda-feira (Reprodução/TV Globo)

Jucyelle Aguiar, namorada do goleiro Kainan Souza, do Esperança, falou ao “Mais Você” desta segunda-feira (29) sobre a gafe do rapaz, que viralizou. Depois de uma partida, ele deu uma entrevista para o “Várzea ao Vivo” e, ao mandar um beijo para a namorada, errou o nome da amada.

Na semana passada, o rapaz deu entrevista ao matinal comandado por Ana Maria Braga. Na ocasião, ele pediu perdão.

“Tinha feito uma boa partida e, a gente que joga bola, já sabe o que vão perguntar. O jornalista quebrou minhas pernas e acabei trocando o nome dela. Só que não existe nenhuma Grazi, isso que deu ruim. Ela não viu na hora, ficou sabendo depois e está brava comigo até hoje”, disse. “Ju, me desculpa, me perdoa! Sei que não tem nada ver nome, veio na cabeça Grazi com Jucyelle, Graziele. Desculpa vida, sabe que eu te amo, né?”, completou.

Hoje foi a vez de ouvir o outro lado da história. A repórter Ju Massaoka, que participa semanalmente do quadro “Feed da Ana”, conversou por vídeo com Jucyelle.

A estudante de fisioterapia contou que viu o namorado rapidamente e que os dois não pararam para falar sobre o ocorrido ainda. “Não sei como vai ficar a situação depois que a gente conversar”, disse.

Jucyelle afirmou que vai querer saber direitinho o que está por trás da confusão. “Ele vai ter que explicar muito bem quem é essa Grazi, porque de Grazi para Jucyelle existe uma grande diferença.”

A jovem contou ainda que, depois que assistiu ao vídeo viral, foi procurar saber quem era a tal Grazi, mas não descobriu nada. “Não sei se á alguma ex, alguma pessoa da vida ele... eu não conheço nenhuma. Ele falou que não conhece, que não existe”, disse ela, reforçando que, mesmo assim, ficou com o “pé atrás”.

“Deu muito ruim para o lado dele”, disse Jucyelle, que completou: “Ou ele tem uma boa explicação, ou será cartão vermelho na certa”.

Por fim, a namorada fez um pedido: “Se alguém souber quem é Grazi, por favor me avise”.

Relembre o caso

Kainan foi considerado “quase o melhor em campo” em partida pelo campeonato da várzea de Paraisópolis, em São Paulo. Ao término da entrevista, o jornalista perguntou se ele queria mandar um abraço para alguém e ele prontamente respondeu que sim.

“Vai para a minha namorada que está trabalhando, ainda bem, senão eu não vinha jogar. Grazi, um abraço. Obrigado”, disse ele. Porém, instantes depois ele mesmo se tocou da gafe cometida.

O repórter perguntou se o jogador estava brincando, mas o goleiro reafirmou o nome correto da namorada. “Eu estou falando sério. Eu vou apanhar em casa”, comentou Kainan.

LEIA TAMBÉM: