Netflix cancela Resident Evil e aqui está o motivo

A Netflix acaba de cancelar a série ‘Resident Evil’ e a decisão ocorre seis semanas após a estreia da primeira temporada da produção, que aconteceu em 14 de julho. De acordo com informações do portal de notícias Deadline, as métricas da série mostraram que os espectadores não gostaram da trama.

Na época de seu lançamento, a Netflix gerou buzz positivo da série e disse que a trama seria baseada nos videogames da Capcom e teria “o melhor do DNA de Resident Evil”, incluindo heroínas icônicas em uma batalha pela sobrevivência.

A produção foi a primeira série depois de uma série de videogames, filmes e série animada do universo Resident Evil. A trama se passa principalmente em 2036, 14 anos depois que um vírus mortal causou uma epidemia global.

O primeiro anúncio da série ‘Resident Evil’ foi feito em agosto de 2020 e a trama se passa em duas linhas do tempo: a primeira com as Jade e Billie Wesker (quem é fã de verdade reconhecerá este sobrenome), que se mudam para a cidade de New Raccoon quando adolescentes, e a segunda definida anos no futuro, com Jade e outros tentando sobreviver em uma Terra devastada por zumbis.

O elenco também inclui Lance Reddick, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gosatti e Turlough Convery. Andrew Dabb (‘Supernatural’) atuou como showrunner em Resident Evil e foi produtor executivo com Mary Leah Sutton e Robert Kulzer e Oliver Berben da Constantin Film. O CEO da Constantin, Martin Moszkowicz, é produtor da série.

A Netflix esperava mais

As críticas negativas sobre a trama, aparentemente, endossaram a decisão da Netflix em cancelar a série, que teve pouca apreciação dos espectadores. De acordo com o Deadline, com dados da Netflix, a série teve 72,7 milhões de horas vistas em todo o mundo em sua semana de estreia.

‘Resident Evil’ foi relativamente estável em sua segunda semana, no entanto caiu consideravelmente na última semana de julho: descendo 62% na medida da Netflix.

A série também foi “imprensada” por duas produções de peso, o que pode ter ajudado aos seus resultados modestos: os episódios finais da quarta temporada de ‘Stranger Things’ e a estreia de ‘Sandman’.