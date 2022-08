Entrevista bombástica de Meghan revela rixa entre Harry e príncipe Charles

Mais uma entrevista de Meghan Markle promete sair como uma bomba na família real britânica. Em uma conversa ao The Cut, a duquesa de Sussex falou sobre as relações entre os membros da realeza e seu marido, o príncipe Harry.

Meghan revelou que o príncipe Harry teria dito a ela que ele “perdeu” seu pai, o príncipe Charles, depois que eles decidiram se afastar da realeza.

O príncipe Harry e Meghan Markle pediram demissão de seus papéis como membros da realeza no início de 2020 e, desde então, moram nos Estados Unidos, tendo tido uma breve passagem pelo Canadá antes.

“Harry me disse: ‘Perdi meu pai nesse processo.’ Não precisa ser o mesmo para eles como foi para mim, mas essa é a decisão dele”, disse ela.

Durante a entrevista de Meghan e Harry à apresentadora Oprah Winfrey, ambos já tinham tocado nesse tema. A entrevista foi ao ar em março de 2021 e o príncipe Harry disse que seu pai teria parado de atender suas ligações. Harry também disse que a família real “literalmente me cortou financeiramente” após o anúncio de janeiro de 2020 de se afastar.

Quando perguntada se havia espaço para curar as desavenças com a família real, Meghan disse ao The Cut: “Acho que o perdão é realmente importante. É preciso muito mais energia para não perdoar. Mas é preciso muito esforço para perdoar. realmente fez um esforço ativo, especialmente sabendo que posso dizer qualquer coisa”.

Relação com a imprensa britânica

Não é segredo que diversos veículos de comunicação britânicos, especialmente os mais sensacionalistas, sempre retratam e continuam retratando Meghan Markle com uma imagem negativa. Especialistas sinalizam inclusive as constantes comparações entre Meghan e Kate após o anúncio do casamento da duquesa de Sussex com o príncipe Harry.

Meghan disse ao The Cut que foi autorizada a se juntar a Harry, Kate e Will em uma conta pré-existente, @KensingtonRoyal, sobre a qual ela não tinha controle. “Existe literalmente uma estrutura pela qual, se você quiser divulgar fotos de seu filho, como membro da família, primeiro você precisa entregá-las à ‘royal rute’”, explicou ela.

Mas a duquesa disse também que fotos suas estariam nos meios de comunicação antes que ela pudesse publicá-las e isso não a agradou, dada a sua relação tensa com os tablóides britânicos.

A situação teria ficado insustentável após o nascimento de Archie, filho primogênito do casamento com Harry: “Por que eu daria às mesmas pessoas que estão chamando meus filhos de palavras com N uma foto do meu filho antes de poder compartilhá-la com as pessoas que amam meu filho? Você me diz como isso faz sentido e então eu jogo esse jogo”.