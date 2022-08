‘Encontro’: Anitta faz história ao se tornar a primeira artista brasileira solo a levar prêmio no VMA

O programa “Encontro”, da TV Globo, falou na manhã desta segunda-feira (29) sobre a cantora Anitta, que fez história ao se tornar a primeira artista solo brasileira a ganhar um prêmio no Video Music Awards 2022 (VMAs), realizado pela MTV em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no domingo (28). A funkeira também se apresentou na premiação com seus hits “Envolver”, “Movimento da Sanfoninha”, “Bola Rebola” e “Vai Malandra”.

Após vencer na categoria Melhor Clipe de Música Latina com o hit “Envolver”, Anitta fez um discurso bastante emocionado:

“Eu realmente não esperava por isso, acho que vou chorar. Só quero dizer, para quem não sabe, esta noite é histórica. É a primeira vez do Brasil aqui. É a primeira vez de algo para o meu país aqui. Eu cantei uma música de um ritmo que já foi considerado um crime, eu cresci e nasci na favela. Em lugares como esse nunca pensamos que isso seria possível. Obrigada”, disse a cantora.

👑 @Anitta makes history as the 1st Brazilian act ever to perform at the #VMAs. pic.twitter.com/NiXwMXJ5lF — Anitta Crave (@AnittaCrave) August 29, 2022

Na disputa pelo prêmio estavam Bad Bunny, com “Tití me preguntó”; Becky G X Carol G, com “MAMIII”; Daddy Yankee, com “Remix”; Farruko, com “Pepas”; e J Balvin & Skrillex, com “In Da Getto”. Mas a brasileira levou a melhor e a conquista agitou as redes sociais (veja a repercussão abaixo).

Logo ao chegar ao evento, a funkeira carioca chamou a atenção pelo look escolhido, um vestido justo vermelho da grife Schiaparelli recém-lançado na temporada de inverno de alta-costura 2022. Além disso, ela usava joias Tiffany e plataformas Daccori.

Já durante o evento, a brasileira foi chamada ao palco para realizar sua performance pelas integrantes do grupo BlackPink, que também se apresentou no VMAs pela primeira. Antes disso, ainda nos bastidores, as artistas posaram juntas.

Veja abaixo a repercussão sobre a vitória de Anitta no VMA:

Parabéns pela conquista, Anitta. Um abraço para você, sua família e seus fãs. ❤️🇧🇷 — Lula 13 (@LulaOficial) August 29, 2022

como pode a gente se emocionar tanto com a vitória dos outros caraca acabei de ver o vídeo da anitta ganhando o vma afff manos .. é muito bom ser brasileiro e ter representantes na música como ela! @Anitta você sempre será FAMOSA — Pabllo Vittar (@pabllovittar) August 29, 2022

A felicidade da Anitta transborda no olhar dela 🥺#VMAs pic.twitter.com/hLGOnBzueG — Tracklist (@tracklist) August 29, 2022

Parabéns @Anitta , estamos vibrando junto com você!

A primeira artista brasileira a ganhar um prêmio no #VMAs 👏🏾👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/SNcdtJSJMD — Marina Silva 1️⃣8️⃣1️⃣8️⃣ (@MarinaSilva) August 29, 2022

Olha, não sei pra vocês, mas a melhor notícia dessa noite pra mim é que ANITTA FOI A PRIMEIRA BRASILEIRA A CONQUISTAR UM VMA. Todos os parabéns do mundo pra Larissa!! 💙



(Essa noite não vão faltar motivos pro bolsonarismo chorar...) pic.twitter.com/LvMbuyRS9E — Guilherme Cortez 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣5️⃣ (@Cortez50005) August 29, 2022

PRIMEIRA BRASILEIRA A GANHAR UM VMA✨😍🔥👏🏻 que orgulho dessa mulher fodaaaa @Anitta 💖💖💖💖 nossa artista, nosso orgulho! #envolvernovma #anittavma https://t.co/wF2Hy1yAlR — Dani Calabresa (@calabresadani) August 29, 2022

Eu amo que qnd a gnt pensa que já usou esse trecho da Anitta pra alguma conquista dela mt foda, ela vai lá e alcança algo gigante dnv e o vídeo continua fazendo sentido...

So proud! https://t.co/nLSwYsXtJf — +a (@maisa) August 29, 2022

LEIA TAMBÉM: