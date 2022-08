Bebê de sete meses morre após engolir lagarta

Um bebê de sete meses de vida morreu depois de engolir uma lagarta. O caso aconteceu na cidade de Vila Velha, região metropolitana de Vitória (ES).

Enrico Gotardo Ferreira estava internado no Hospital Infantil de Vila Velha. Contudo, não resistiu e faleceu alguns dias depois. Natalia Gotardo, a mãe da criança, disse que ele estava bem e que não apresentava nenhum sinal de doença.

“Ele estava brincando, engatinhando, ele estava comendo. Tem vídeos dele dando berros aqui dentro de casa. Meu filho sempre foi prematuro. Com três meses, ele já tinha dentinho. Com quatro meses, já estava aprendendo a engatinhar”, contou ela, em entrevista ao portal G1 no último sábado (27).

Contudo, após engolir e vomitar o inseto, a criança mudou o comportamento e passou a dormir por longos períodos. “Já ficava em pé, se balançando nas coisas, no portãozinho que tem aqui na porta de casa. Ficava aqui no berço, pulando. Meu filho sempre foi uma criança ativa, do nada não tinha forças para abrir o olho”, relatou a mãe.

Os pais levaram o bebê ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), no dia 11 de agosto, mas a médica se recusou a atendê-lo por sentir nojo.

A enfermeira da triagem repassou o caso a outro médico, que indicou soro para controlar vômitos e solicitou uma radiografia. Após um período em observação, Enrico foi liberado.

Contudo, o bebê continuou vomitando e apresentando febre alta. De volta ao hospital, Enrico recebeu mais indicações de remédio para vômito, febre, dor e antibiótico.

Após a morte de Enrico, a Polícia Civil passou a investigar o caso como suspeito e aguarda o resultado dos exames feitos na criança. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que a lagarta não era peçonhenta.

