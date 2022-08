Anitta mostra família comemorando sua vitória no VMA: ‘É do Brasil!’

Família de Anitta celebra vitória da artista no VMA (Foto: (1) Reprodução/Twitter/@anitta | (2) Reprodução/Twitter/@mtvbrasil)

Três assuntos dominaram os principais assuntos discutidos por internautas na noite do último domingo (28): o debate presidencial realizado pela Band, o segundo episódio de “A Casa do Dragão” e a participação de Anitta no Video Music Awards (VMA).

Após a performance ao vivo, a cantora recebeu um troféu na premiação - e a internet vibrou com a conquista. Nesta segunda-feira (29), Anitta postou um vídeo de sua família acompanhando a transmissão.

Assista:

Simples minha familia assistindo o prêmio pic.twitter.com/bp9tyEoE6O — Anitta (@Anitta) August 29, 2022

Nas imagens é possível ver a mãe Miriam Macedo, o irmão Renan Machado e outros familiares da artista emocionados com a vitória de Anitta. Uma das crianças chega a gritar “É do Brasil!”, em um estilo de Copa do Mundo, como a própria cantora declarou horas antes da premiação.

Acordei com uma energia de jogo do brasil na copa do mundo — Anitta (@Anitta) August 28, 2022

Renan postou uma declaração para a irmã em sua conta no Instagram. “Mais uma vez fazendo história! Mais uma vez levando nossa cultura, nossa bandeira!”, disse, orgulhoso.

Felipe Terra, irmão mais velho da cantora, também fez sua homenagem à estrela. “A palavra orgulho não é capaz de definir meu sentimento nesse momento, pois o que sinto é muito mais que isso. Nosso país está muito bem representando por você! Parabéns! Te amo demais!!!”, escreveu.

O prêmio

Mais do que performar seu hit global “Envolver”, a carioca também deu a letra ao incluir um mash-up de “Movimento da Sanfoninha”, “Bola Rebola”, “Vai Malandra” e “Lobby” ao final da apresentação.

“Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, VMA?”, declarou a cantora, antes de começar o mix de funk no palco estadunidense.

A “morena misteriosa” levou um troféu por Melhor Clipe de Música Latina, única categoria em que concorria. Com isso, se tornou a primeira artista solo brasileira a ganhar um prêmio no VMA.

Antes de Anitta, Any Gabrielly (integrante do Now United) venceu em conjunto o prêmio de Melhor Grupo, no VMA de 2020.

Leia também: ‘Encontro’: Anitta faz história ao se tornar a primeira artista brasileira solo a levar prêmio no VMA