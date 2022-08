‘A Casa do Dragão’: Atrizes explicam dúvida de fãs sobre orientação sexual de personagens

'House of the Dragon' Foto: Divulgação

Fãs de ‘Game of Thrones’ de todo o mundo estão ansiosos para ver o segundo capítulo de ‘A Casa do Dragão’, a nova série ambientada no mundo fantástico criado por George R. R. Martin, esperando que ele responda algumas de suas dúvidas que ficaram após a estreia, uma delas é a relação entre Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Ambas as jovens são amigas, mas várias das cenas que compartilharam juntas as mostraram muito próximas, o que levou alguns espectadores a se perguntarem se havia algo mais por trás de seu relacionamento.

Em uma das cenas, por exemplo, Rhaenyra é vista descansando a cabeça no colo de Alicent.

Emily Carey, que interpreta Alicent, revelou que qualquer potencial tensão romântica entre eles não é coincidência e é algo que as atrizes buscavam.

“É definitivamente algo que estávamos cientes, algo que discutimos com Clare Kilner, uma das diretoras. É algo que notamos imediatamente ao ler o roteiro, sendo eu mesma uma mulher queer, e eu disse ‘uau, eles parecem estar um pouco apaixonadas’”, disse Carey em entrevista ao site Popsugar.

De qualquer forma, a atriz descartou que haja algo mais do que uma amizade. “Jogamos um pouco com a proximidade de duas meninas. Acho que qualquer mulher pode se lembrar de sua melhor amiga quando ela tinha 14 anos e do relacionamento que eles tiveram, aquela proximidade incomparável que cruzou a linha entre o platônico e o romântico”, disse Carey.

Na entrevista, Milly Alcock (que interpreta Rhaenyra) e Carey concordaram que seus personagens não têm muitas escolhas em seus relacionamentos.

“Alicent não tem escolha em nada. Nem mesmo se se trata de uma mulher, um homem ou que homem. Outra coisa que brincamos durante a série é a inveja das garotas quando falam sobre assuntos como casamento ou homens. Você não sabe se elas estão com inveja de seu amigo se aproximar de outra pessoa ou de um assunto estranho”, disse Carey.