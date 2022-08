Série ‘Chucky’ finaliza gravações da segunda temporada e aqui está tudo o que sabemos

Sim, o temível Chucky está de volta em sua segunda temporada, anunciada por Jennifer Tilly recentemente em sua conta no Twitter. E, o melhor, as filmagens já foram finalizadas oficialmente!

Uma das fotos divulgadas mostra Jennifer Tilly ao lado do criador Don Mancini da série e dos atores Alex Vincent e Christine Elise. Tiffany Valentine, personagem interpretada e dublada por Tilly, escreveu “Vou sentir falta desses caras”. Nos comentários, Mancini escreveu “Você me vê o tempo todo lol”.

Tilly, Vincent e Elise dividem a segunda temporada com Brad Douriff, Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind e Devon Sawa, que estão retornando.

Um dos grandes feitos desta nova temporada é também o retorno do filho de Chucky e Tiffany, Glen/Glenda, que desta vez será interpretado por Lachlan Watson. Será realmente emocionante ver como tudo vai se desenrolar, já que são quase 20 anos desde que o personagem apareceu na franquia.

As gravações da temporada 2 tiveram início em abril e há perguntas que mal podemos esperar para descobrir. Claro que a primeira temporada foi muito bem planejada no sentido de toda a história ter sido amarrada e clara, mas temos mais questionamentos.

Por exemplo, no final da temporada 1, Andy (Vincent) estava em um caminhão cheio de bonecos do Mocinho, então o que está prestes a acontecer com que? E qual será o destino de Nica (Fiona Dourif), que foi amputada por Tiffany de uma maneira brutal para garantir que ela nunca mais esteja sozinha?

Na temporada 2 certamente conheceremos mais sobre o passado do serial killer Charles Lee Ray, que habita o corpo da boneca misteriosa.

Recentemente foi lançado o primeiro trailer da temporada 2, em que as cenas de ação geraram grande expectativa para os fãs que esperam a história da boneca assassina continuar com uma maior dose de terror.

A segunda temporada de ‘Chucky’ estreia em outubro.