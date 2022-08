Produtora de ‘A Casa do Dragão’ diz que série “não mostrará violência sexual”

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

Os fãs de ‘Game of Thrones’ sabem que estupros não são algo raro em Westeros, mas as coisas serão diferentes em ‘A Casa do Dragão’, ou pelo menos foi o que anunciou uma dos produtores da nova série da HBO.

As cenas de violência sexual foram muitas vezes polêmicas em ‘Game of Thrones’ e um dos roteiristas da nova série, Miguel Sapochnik, assegurou, em entrevista ao Hollywood Reporter, que em ‘A Casa do Dragão’ esse tipo de cena será feito “com cuidado, mas não vamos evitá-los”.

As palavras de Sapochnik fizeram os fãs temerem que cenas de violência sexual infundada ou excessivamente violenta fossem mostradas, como uma particularmente controversa em que Sansa Stark é estuprada por seu cruel marido Ramsay Bolton na noite de núpcias.

Para a tranquilidade dos fãs, uma das produtoras do programa, Sara Hess, explicou suas declarações.

“Gostaria de esclarecer que não vamos mostrar violência sexual na série. Há uma menção fora do palco, em vez disso, mostramos as consequências e o impacto na vítima e na mãe do agressor”, disse ela à Vanify Fair.

“Acho que o que nossa série faz, e tenho orgulho disso, é focar na violência contra as mulheres que é inerente ao sistema patriarcal”, acrescentou a produtora da popular série da HBO.

Vimos algo disso no primeiro capítulo da série, quando a rainha Aemma Targaryen morre ao dar à luz, após uma violenta cesariana à qual é submetida por decisão do rei Viserys, que queria um herdeiro homem. Pior de tudo, o bebê morreu logo após o nascimento.

⚠️Aviso de Spoilers del primer episodio de House of the Dragon⚠️



La muerte de Aemma Arryn es una de las escenas más impactantes y brutales que he visto en una serie. El primer episodio de la serie ha sido espectacular, a la altura de los mejores momentos de Juego de Tronos. pic.twitter.com/ddiYgiPgDS — Imladris Films (@ImladrisFilms) August 25, 2022

Embora ‘A Casa do Dragão’ aparentemente não tenha esse tipo de cenas de violência sexual, os fãs podem esperar que continue a tradição de ‘Game of Thrones’ de mostrar muitas outras violências. No episódio de estreia da série já vimos lutas, duelos e até desmembramentos, então espere ver muito sangue todo domingo.