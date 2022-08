‘Obi-Wan Kenobi’ tinha foco inicial Luke Skywalker e não Leia, confirma Ewan McGregor

A série que já encantou os fãs do universo Star Wars traz um Luke diferente. Mas não foi essa a ideia original. A estrela da série Ewan McGregor revelou, na FAN EXPO, em Boston, sobre o planejamento inicial para Luke Skywalker em ‘Obi-Wan Kenobi’.

A série conta em seis episódios os eventos 10 anos após o filme ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’ e no final de tudo a série se deteve mais em Leia que no próprio Luke.

McGregor revelou que: “Seria uma história sobre mim e Luke. Sempre seria isso, e esse foi um dos momentos geniais em que todos diziam ‘Espere um minuto’ e depois mudou”.

O contexto da série se concentrou nas ações de Kenobi na tentativa de resgatar a princesa Leia, interpretada pela atriz mirim Vivien Lyra Blair, a irmã de Luke. A menina foi sequestrada e seus pais adotivos buscaram o mestre Jedi para trazê-la de volta à sua casa.

Ao longo dos episódios, Kenobi e Leia dividem muitas cenas juntos enquanto ele se esforça para levar Leia de volta para casa em Alderaan. Em relação a seu contato com Luke, a série mostra, assim como a história que conhecemos que Kenobi manteve a segurança de Luke apenas de longe, pois seu tio Owen (Joel Edgerton) e sua tia Beru (Bonnie Piesse) tinham muito medo dessa aproximação por tudo que aconteceu com seu pai Anakin.

A temporada termina com Reva Sevander (Moses Ingram) em busca de Luke em Tatooine. No final do último episódio, vemos Owen apresentando Obi-Wan a Luke, uma vez que as dificuldades se tornaram mais gritantes e Luke tinha conexão com a Força.

Na saga original Star Wars, Luke Skywalker é apresentado já adulto e é interpretado por Mark Hamill, o mesmo que apareceu em outras séries do Disney Plus, como em ‘The Mandalorian’, no final da temporada 2 e em ‘O Livro de Boba Fett’, no episódio 6.

Todos os episódios de ‘Obi-Wan Kenobi’ estão disponíveis na Disney Plus.