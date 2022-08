Ranking dos mais ricos dentro da realeza britânica

Que os membros da realeza britânica são milionários, nós sabemos. Festas, palácios, compromissos, tudo isso faz com que eles tenham se convertido não somente em personalidades, mas verdadeiras celebridades. Não se engane, por trás de cada tiara de diamantes, de casa colar de pérola, existe uma fortuna de bilhões.

Vivendo uma vida de luxo nas propriedades mais extravagantes do Reino Unido, viajando pelo mundo e fazendo inúmeras aparições públicas bem vestidas em eventos para as instituições de caridade que defendem, não é de admirar que suas finanças sejam examinadas de tempos em tempos.

Estes são os três membros mais ricos da realeza.

Em primeiro lugar, Sua Alteza Real

No auge dos seus 96 anos, a Rainha Elizabeth II tem uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares no banco. Segundo a BBC, a rainha Elizabeth arrecadou 105 milhões dólares dos contribuintes britânicos por meio do Sovereign Grant entre 2021-2022, o equivalente a cerca de 1,5 dólar por pessoa.

Em segundo lugar, o futuro Rei do Reino Unido

Quando a Rainha Eizabeth II não for mais Rainha, quem deve subir ao trono é o príncipe Charles. Seu patrimônio atualmente é estimado em cerca de 100 milhões de dólares.

O príncipe Charles recebe uma renda anual do Sovereign Grant, mas a maior parte de seu dinheiro vem do Ducado da Cornualha, um portfólio herdado de quase 54.000 hectares de terra em todo o Reino Unido que é usado para agricultura, habitação residencial e imóveis comerciais, avaliado em mais de $ 1 bilhão de dólares.

Em terceiro lugar, pasmem, Harry e Meghan Markle

Se você pensava que em terceiro lugar no ranking dos mais ricos da família real estaria William e Kate Middleton, se enganou. Este posto pertence a, ninguém mais, ninguém menos, do que Harry e Meghan Markle.

De acordo com o Celebrity Net Worth, além da fortuna herdada da princesa Diana, Harry e Meghan assinaram acordos de produção de até $ 120 milhões de dólares com mega plataformas como Netflix, Spotify e Apple Plus, com rumores de um reality show da Netflix nos planos.

Além de todas as colaborações do showbiz, o casal tem pelo menos 11 negócios juntos, de acordo com o The Independent, da Peca Publishing à Fundação Archewell, com sede em Beverly Hills. Tudo isso contribui para seus impressionantes patrimônios líquidos.

E não vamos esquecer de levar em consideração a carreira de atriz de Markle, que inclui ‘Suits’ and ‘Horrible Bosses’. A Harper’s Bazaar informou que ela ganhou cerca de $ 2,2 milhões de dólares apenas com ‘Suits’.