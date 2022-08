Melosa, Jojo Todynho troca carinho com marido e brinca: ‘Malido, vou chorar muito’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Jojo Todynho já provou diversas vezes que a dinâmica entre ela e seu marido, o militar Lucas Souza, envolve muita troca de afeto e brincadeiras. A artista postou stories em seu Instagram nesta quinta-feira (25), chamando seu parceiro revelando estar ‘necessitada’ de chamego.

“Malido, vou chorar. Vou chorar muito. ‘Tô’ chorando”, disse a cantora simulando um tom choroso e, em seguida, rindo da brincadeira. “Malido, malido...”

“Eu não ganhei um beijo, malido...”, disse a cantora enquanto recebe um abraço do marido. “Minha vida, você estava com saudade de mim? Muito ou pouca” Questionava a artista enquanto recebia o “sim” como resposta e beijos de Lucas.

Embora cansada, Jojo resolveu se aprontar para sair e comer juntamente com o marido. Enquanto juntos na rua, ambos brincaram em suas redes sociais com filtros da plataforma.

Jojo Todynho desabafa nas redes sociais e reflete

Nos bastidores de seu programa no Multishow, ‘Jojo Nove e Meia’, Jojo Todynho publicou um desabafo em suas redes sociais nesta quarta-feira (24). A cantora trouxe uma reflexão sobre os últimos acontecimentos em sua vida que a deixou abalada.

“Cansada, mas com a certeza de que cada noite mal dormida será recompensada. Não desista e não saia do foco. Às vezes, fico triste, porque perco algumas coisas pessoais por estar longe, mas a vida é isso: ou foca ou foca. Depois vão dizer que foi sorte”, escreveu Jojo na legenda de sua publicação no Instagram.

Inicialmente, ‘Jojo Nove e Meia’ era exibido toda quinta em sua primeira temporada. Contudo, o talk show irá ocupar todas as noites da semana. Com 15 episódios inéditos, o programa irá ao ar de segunda à sexta, a partir de outubro, às 22h45.

