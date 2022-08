Família publica foto de ator mirim de ‘Pantanal’ internado após atropelamento em SP

A família do ator Gustavo Corasini de 12 anos, famoso por interpretar Tadeu quando criança na novela “Pantanal”, da TV Globo, publicou neste sábado (27) uma foto de sua internação. Na última terça-feira (23), ele foi atropelado por um carro na Zona Leste de São Paulo, teve fraturas no braço, perna e bacia e precisou passar por cirurgia.

Na imagem, postada nos Stories, apenas parte do rosto de Gustavo aparece. Ele está deitado e aparentemente dormindo na cama do quarto do hospital Santa Marcelina.

“Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Bom Dia” é a mensagem que aparece sobre a foto.

Gustavo ainda não falou sobre o acidente, mas, segundo parentes, está consciente e conversando.

Ator Gustavo Corasino foi atropelado em São Paulo (Reprodução / Instagram)

O acidente

Gustavo e seu amigo Eduardo Souza Delfino, de 13 anos, estavam em frente ao condomínio onde moravam, em São Paulo, enfeitando a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver o resgate de um pedreiro que havia se acidentado ali perto.

Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao resgate e se atrapalhou com os pedais do carro automático do filho, um Hyundai Veloster, acelerando para frente ao invés de dar ré. Acabou prensando os meninos contra um portão.

Eduardo morreu no local. Ele foi enterrado na manhã de quinta-feira, no Cemitério Jardim Parque das Palmeiras em Ferraz de Vasconcelos.

A condutora do veículo tem 53 anos e conhecia as vítimas. Ela foi indiciada por homicídio e lesão corporal culposos (sem intenção de matar e ferir), pagou fiança na delegacia de polícia e foi liberada para responder aos crimes em liberdade.

LEIA TAMBÉM: