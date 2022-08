Disney Plus retira ‘Avatar’ do catálogo e aqui está o motivo

‘Avatar’ foi simplesmente retirado do catálogo da Disney Plus sem nenhuma explicação. Depois de ter deixado os fãs ansiosos após a exibição do primeiro teaser durante a estreia mundial de ‘Doutor Estranho no Multiverso a Loucura’ e de ter divulgado as primeiras imagens do filme nos seus canais oficiais, o filme não é mais encontrado na plataforma do streamer.

Bem, o motivo não é tão misterioso assim. O que acontece é que o blockbuster ‘Avatar’, de 2009, será relançado nos cinemas em setembro. Como ‘Avatar: O Caminho da Água’ faz parte de uma sequência de mais quatro filmes, o streamer aparentemente quer incentivar os fãs a irem aos cinemas assistir o longa original mais uma vez nas telonas.

‘Avatar’ chega aos cinemas dia 22 de setembro.

James Cameron, diretor de ‘Avatar: O Caminho da Água’, em entrevista em dezembro de 2021, revelou certo receio em relação ao sucesso de sequências muito longas.

“Filmes grandes e caros precisam render muito dinheiro. Estamos em um novo mundo pós-COVID, pós-streaming. Talvez esses números [de bilheteria] nunca mais sejam vistos. Quem sabe? É tudo uma grande jogada de dados”, disse o diretor.

‘Avatar: O Caminho da Água’

‘Avatar: O Caminho da Água’ se passa treze anos após o filme original, ‘Avatar’, que inovou no em 2009 levando ao cinema a realidade 3D. O novo filme, é dirigido e produzido por James Cameron e produzido por Jon Landau.

Quando vimos Jake Sully (Sam Worthington) pela última vez no primeiro ‘Avatar’, ele se tornou uma espécie de salvador dos Na’vi, depois de ser adotado em sua tribo, perdoado por ser um espião humano e, finalmente, decidir ficar do lado dos avatares em sua luta contra a humanidade para salvar Pandora.

Ao transferir sua consciência para o corpo de seu avatar híbrido humano/ Na’vi, Jake conseguiu começar uma nova vida em Pandora, cuja atmosfera é tóxica para os humanos, ao lado de sua companheira Na’vi escolhida, Neytiri (Zoe Saldaña).

O novo filme mostra que nossos protagonistas, Jake e Neytiri, tiveram filhos e há várias cenas no trailer chamando a atenção para como o crescimento das famílias Na’vi será importante para a história do filme. Além de uma criança Na’vi, o trailer também apresenta fotos de Jake e Neytiri cuidando de um aparentemente humano que precisa usar uma máscara especial para sobreviver no planeta.

A sequência também é estrelada por Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement e outros atores.