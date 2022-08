Barbie Ferreira revelou em suas redes sociais que não fará parte da terceira temporada de ‘Euphoria’, drama da HBO Max. Através de um story no Instagram, a atriz que deu vida à icônica Kat publicou uma arte se despedindo da personagem.

“Após quatro anos dando vida à especial e enigmática personagem Kat, tenho que dizer adeus com os olhos marejados. Espero que muitos de vocês possam se ver nela, como eu me vi, e que ela tenha levado alguma diversão com a jornada até a personagem que é hoje. Coloquei todo o cuidado e amor nela, e espero que vocês possam sentir isso. Eu te amo, Katherine Hernandez”, escreveu a atriz.

Despedida de Kat Hernandez: Esta é a razão pela qual Barbie Ferreira deixou o elenco de ‘Euphoria’ (Reprodução/Instagram @barbieferreira)

Kat foi uma das personagens com mais desenvolvimento durante a primeira temporada de ‘Euphoria’ (2019). Durante a trama, a jovem recebeu um dos arcos mais polêmicos, gerando favoritismo por parte do público. Contudo, as coisas desandaram a partir da sequência, lançada no início deste ano.

Visibilidade de Katherine Hernandez

Com pouco destaque na segunda fase da trama, os fãs estranharam os arcos escassos protagonizados pela atriz. No período, alguns rumores apontaram para um desentendimento entre Barbara Ferreira e Sam Levinson, o diretor da série.

Embora a sequência de ‘Euphoria’ tenha feito muito sucesso, houve alguns rumores em relação a desagrados nos bastidores. De acordo com o The Daily Beast, Barbie Ferreira teve arcos cortados de algumas cenas após conflito com o diretor. Segundo a matéria, a atriz entrou em atrito com Levinson após discordar do rumo em que sua personagem estava levando na trama.

A reportagem também apontou que a discussão se intensificou, resultando na saída de Barbie do set. Em consequência, Sam Levinson teria diminuído seu tempo de tela. Embora os rumores tenham chegado a público, a atriz não confirmou o ocorrido.

Contudo, Barbie mencionou ao The Cut sobre a pouca aparição de Kat na segunda temporada e compartilhou: “A jornada de Kat nesta temporada é um pouco mais interna e um pouco misteriosa para o público.”

“Ela está secretamente passando por muitas crises existenciais. Ela perde um pouco a cabeça – assim como todo mundo nesta temporada. O tema é que todo mundo enlouqueceu”, continuou.

De tímida a ousada, Katherine Hernandez explorou sua juventude de forma intensa e complexa. Baseada majoritariamente em seu relacionamento com Ethan Lewis na segunda temporada, a personagem se afundou em seu vazio e abraçou o raso, dando fim a um ciclo com desfecho de pontas soltas.