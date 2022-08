Star Trek: cinzas de Nichelle Nichols, a ‘tenente Uhura’, serão lançadas no espaço

A personagem ‘tenente Uhura’ conquistou gerações de amantes da série Star Trek por ser uma das primeiras personagens negras na TV norte-americana. Falecida em julho, aos 89 anos, a atriz que a interpretou, Nichelle Nichols, terá suas cinzas levadas o espaço profundo.

Para homenageá-la, suas cinzas serão levadas ao espaço profundo em uma “missão especial da Enterprise”, que será lançada pelo foguete Vulcan, fazendo com que seus restos mortais se juntem ao do criador da série, Gene Roddenberry, que morreu em 1991, e de sua esposa, que faleceu em 2008.

Também deve ser lançada do espaço nesta mesma missão as cinzas do ator James Doohan, que interpretou o papel do engenheiro-chefe “Montgomery Scott” em Star Trek.

“Estamos realmente honrados em adicionar uma atriz, ativista e educadora lendária ao manifesto da Enterprise Flight”, disse Charles M. Chafer, cofundador e CEO da Celestis, empresa responsável pelo empreendimento. “Agora, nosso Enterprise Flight terá a bordo a pessoa que mais incorporou a visão de ‘Star Trek’ como um universo diverso, inclusivo e explorador.”

ARCHIVO - La actriz Nichelle Nichols habla durante una convención de fanáticos de la serie de televisión Star Trek, el domingo 8 de junio de 2014, en Rosemont, Illinois. (Foto de Barry Brecheisen/Invision/AP, archivo) AP (Barry Brecheisen/Barry Brecheisen/Invision/AP)

O filho de Nichelle, Kyle Johnson, disse que sua mãe ficaria profundamente honrada por essa experiência única e encorajaria seus fãs a se justarem à expedição, indiretamente, com seus pensamentos, memórias e sonhos. “Mas tenho certeza de que ela teria preferido ir de ônibus”, brincou.

Nichelle quebrou estereótipos para atrizes negras, que na época tinham espaço na televisão apenas para papéis secundários, como servas e domésticas.

Ela também foi protagonista de um dos primeiros beijos interraciais da TV norte-americana, em uma cena com o ator William Shatner, que fazia o ‘Capitão James T. Kirk’, em 1968.

Uma curiosidade é que ela chegou a pensar a deixar a série no final da primeira temporada, mas foi dissuadida pelo líder negro Martin Luther King Jr., que disse que a personagem “Uhura” era importante para que todos vissem uma mulher negra com dignidade e conhecimento, que isso inspiraria novas gerações.