Sonhador e esforçado: Quem era o amigo do ator mirim de ‘Pantanal’, morto em atropelamento em SP

Eduardo Souza Delfino, de 12 anos, morreu na última terça-feira (23), em São Paulo, após ser atropelado com o amigo, o ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o personagem Tadeu na primeira fase da novela “Pantanal”, da TV Globo. Parente e amigos o descreveram como um menino sonhador e esforçado.

O adolescente foi enterrado na manhã de quinta-feira (25), no Cemitério Jardim Parque das Palmeiras em Ferraz de Vasconcelos.

“Ele era muito bom, por isso que Deus levou. Um menino bom”, disse Maria Delfino, avó de Eduardo, durante o momento de despedida ao portal de notícias “G1″.

“Os professores todos gostavam dele. Era um menino inteligente. Ajudava a mãe e cuidava dos irmãozinhos para a mãe trabalhar. Ele levava os pequenos para a escola e até comida fazia”, lembrou o avô, João César Delfino.

Vizinhos ressaltaram o comprometimento familiar do adolescente. “Eduardo era um menino incrível. Estudava pela manhã, muito disposto a ajudar a mãe. O propósito de vida [dele] era ajudar a mãe”, contou a empresária Fernanda Costa, também ao “G1″.

Já o instrutor de jiu jitsu e também vizinho, Flávio Félix, contou que atendia o jovem em um projeto social e acompanhava sua rotina. “Eduardo era meu despertador. A gente era vizinho de parede. Quando era 5h50, ele acordava para levar os irmãos para a escola e eu acordava’, afirmou o rapaz, que o definiu como “sonhador e esforçado”. “Na segunda-feira ele disse obrigado e eu brinquei com ele: ‘tá carente’. E eu disse para ele ‘te amo’. Passou o final de ano com a gente.”

Robins Corasini, pai do ator Gustavo Corasini, detalhou da amizade do filho com Eduardo. “Eles faziam juntos. Um acordava perguntando de um, chamava no portão do outro era o dia todo. É uma falta muito grande que vai fazer para ele, para todos nós”, disse.

A tragédia

O acidente ocorreu na Rua Espumas, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, na última terça-feira. Gustavo e Eduardo estavam em frente ao condomínio onde moravam, enfeitando a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver o resgate de um pedreiro que havia se acidentado ali perto. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao resgate e se atrapalhou com os pedais do carro, acelerando ao invés de freá-lo. Os meninos acabaram prensados contra um portão.

Gustavo sofreu fratura no braço, perna e na bacia e teve que ser submetido a uma cirurgia. Ele permanece internado no Hospital Santa Marcelina, também na Zona Leste.

A motorista, que não teve o nome divulgado, foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio e lesão corporal culposos (sem intenção de matar e ferir).