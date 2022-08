‘Pantanal’: Velho do Rio vai finalmente aparecer para Zé Leôncio? Entenda os planos do guardião

O Velho do Rio (Osmar Prado) vai dar sinais de que seu encontro com seu filho, José Leôncio (Marcos Palmeira), pode estar perto de finalmente acontecer na novela “Pantanal”, da TV Globo. Depois de escutar uma conversa entre Filó (Dira Paes) e Zefa (Paula Barbosa), o guardião das matas falará sobre esse momento tão aguardado por todos.

“Tá chegando a hora... Ocês nem imagina, mas que tá, isso tá. É, Filó... Ocê é uma grande companheira. Fosse outra, eu não teria ficado longe esses anos tudo. Me dá muita saudade de vir aqui. Muita saudade disso tudo...”, dirá o homem-sucuri.

As falas do Velho do Rio serão ditas depois que ele escuta Filó falando com Zefa sobre a real identidade dele. “Será mesmo o pai do seu Zé Leôncio?”, questionará a namorada de Tadeu (José Loreto). “Quem já viu, jura que é. E não foi só uma pessoa”, responderá a esposa de Zé Leôncio.

“Então, por que é que ele não aparece pro próprio filho? Se eu fosse esse tal do Velho, seria a primeira pessoa que eu ia me mostrar”, dirá Zefa.

“É o que o Zé também acha... Por isso que ele não acredita nessa história. Imagine só. Do jeito que ele e o pai se gostavam, nesses anos todo ele não dá uma aparecida pra ele? Impossível”, comentará Filó. “Mas nem tudo na vida faz sentido, não é?”, ressaltará ela.

José Leôncio (Marcos Palmeira) não acredita que o Velho do Rio exista de verdade (Reprodução/Globo)

Assim, o homem-sucuri, que escuta tudo bem escondido, dirá que o encontro entre ele e Zé Leôncio está mais próximo do que todos imaginam.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

