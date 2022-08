Netflix renova ‘The Umbrella Academy’ para 4ª e última temporada: ‘Maior mistério’ será revelado; entenda

Para a alegria dos fãs, ‘The Umbrella Academy’ será renovada para sua quarta e última temporada na Netflix, conforme a confirmação da plataforma de streaming nesta quinta-feira (25). Steve Blackman, criador da série, comemorou a notícia em um comunicado.

“Estou tão animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy poderão experimentar o final apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves que começamos há cinco anos. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível pela frente para a 4ª temporada, que deixará os fãs ‘presos na cadeira’ até os minutos finais”, contou.

Embora a novidade tenha sido confirmada hoje (25), a trama já havia sido planejada para fechar seu ciclo na quarta temporada, conforme Blackman comentou em uma entrevista ao TVLine em 2021.

“Acho que [quatro temporadas] é o ideal para a conclusão da série. A Netflix pode querer mais do que isso, mas tenho uma doce ideia de onde acho que a série deve terminar e para onde estamos indo”, disse o showrunner.

Também houve confirmação do retorno dos atores Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore para a última fase.

Planos para a 4ª temporada de The Umbrella Academy

Em entrevista ao TUDUM no período de lançamento da série este ano, Blackman falou sobre seus planos para a próxima fase.

Veja mais: Todos mortos na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’? Imagens P&B dos Hargeeves são divulgadas

“Uma das histórias que quero contar no ano que vem, se formos ‘renovados’, é um dos maiores mistérios da graphic novel. Eu não quero dizer o que é, mas os fãs provavelmente vão descobrir”, revelou.

Em seu período do lançamento, a série entrou para o primeiro lugar do TOP 10, com 124,5 milhões de horas assistidas, desbancando até mesmo Stranger Things. Mesmo sem a confirmação de renovação na época, era algo de se esperar.

O final da terceira temporada em aberto, por exemplo, ofereceu uma margem para imaginar que existe um espaço a uma sequência, além da necessidade de responder a diversos questionamentos dos fãs em relação aos arcos finais.