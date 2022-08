Neil Gaiman revela por que sabotou filme de ‘Sandman’

Quem vê o quadrinista Neil Gaiman lutando pela renovação de “Sandman” na Netflix, logo percebe que ele tem um carinho especial por sua obra. Mas ele já foi além de fazer muito barulho no Twitter: para defender sua criação, Gaiman já chegou até a sabotar um filme baseado nas HQs, que tinha sido planejado no final dos anos 1990.

“Foi o pior roteiro que eu já li por alguém,” disse o escritor em entrevista a revista Rolling Stone EUA. O filme seria adaptado por Jon Peters, de “Nasce uma Estrela” (1976) e “Superman - O Retorno” (2006).

Contudo, Gaiman detestou o roteiro que seria usado para adaptar sua HQ. “Um cara no escritório de Jon Peters me ligou e disse: ‘Neil, você teve a chance de ler o roteiro que lhe enviamos?’ E eu disse: ‘Bem, sim. Não li tudo, mas li o suficiente.’ Ele falou: ‘Então, muito bom. Hein?’ E eu respondi: ‘Bem, não. Realmente não é,’” continuou. “Ele disse: ‘Ah, vamos lá. Deve ter havido coisas lá que você amava.’ Em seguida, expliquei: ‘Não havia nada lá que eu adorasse. Não havia nada lá que eu gostasse’”, relatou.

Ele chegou a dizer que o roteiro era “muito estúpido” e que tinha sido o pior roteiro que já tinha lido, de qualquer filme. “Não tenho certeza se teria sido um filme de ação ou exatamente o que teria sido. Foi uma bagunça. Nunca ficou melhor do que uma bagunça”, explicou.

Para não ficar apenas no campo das teorias, o quadrinista detalhou como seria o filme de Peters. A ideia era transformar Morpheus, Lúcifer e Coríntio em trigêmeos idênticos, que disputariam uma corrida para obter o rubi, o elmo e o saco de areia antes da virada do milênio, pois esse seria o vencedor. A trama também incluía aranhas mecânicas gigantes.

Revoltado com a insistência, Gaiman vazou o roteiro para a imprensa de forma anônima, para impedir que o filme avançasse na produção.

“Enviei o roteiro para Ain’t It Cool News, lido na época pelas pessoas. E eu pensei, eu me pergunto o que o Ain’t It Cool News vai achar do roteiro que eles vão receber anonimamente”, revelou.

Depois disso, o produtor Jon Peters se concentrou em seu próximo longa, “As Loucas Aventuras de James West”.

