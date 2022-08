Embora Keanu Reeves possua uma vida mais reservada da mídia, o ator hollywoodiano se tornou destaque de um assunto inusitado, veiculado pelo Daily Mail. A estrela norte-americana compareceu no casamento de um casal de estranhos nesta segunda-feira (22), no hotel Fawsley Hall, em Northamptonshire, no Reino Unido.

Hospedado em um local próximo à cerimônia, o ator de 57 anos de idade resolveu marcar presença no casamento de Nikki e James Roadnight, que não esconderam a emoção ao se depararem com o artista.

Convite para o casamento

Keanu Reeves comparece a casamento de estranhos e choca convidados: ‘Ele foi tão gentil’ (Reprodução/Twitter)

De acordo com o portal, o noivo teria se encontrado com Keanu e o convidou para sua festa.

“Meu marido o viu na área do bar e disse a ele que ele tinha acabado de se casar e convidou Keanu para vir dizer olá e tomar uma bebida conosco, se ele quisesse”, contou Nikki ao Newsweek.

“Ele foi muito amigável e disse que passaria na festa mais tarde. Não sabíamos se ele iria ou não, mas foi legal que meu marido tenha falado com ele!”, revelou Nikki ao Newswire.

Compromisso atendido

Os noivos não esperavam, de fato, a presença do ator na festa. Assim que Keanu apareceu no evento, os convidados ficaram todos chocados.

“Ele foi tão gentil e amigável e nos parabenizou pelo nosso casamento. Ele teve a gentileza de fazer algumas fotos e nosso fotógrafo de casamento também conseguiu capturar algumas! Então ele aproveitou para falar com alguns de nossos convidados e tirar mais fotos!”, disse Nikki.

Outra vez “penetra”

De acordo com o Independent, não é a primeira vez que o ator participa de um casamento de estranho. Em 2018, Keanu fotografou um casal que tinha acabado de se casar em Nova York.

Compartilhada pela fabricante do kilt do noivo, a foto veio com a legenda: “Melhor #Foto de casamento de todos os tempos! Moray e Maura recentemente se casaram e foram surpreendidos por um sujeito bastante desalinhado que passava. Achamos que Moray parece muito melhor do que #KeanuReeves em seu estiloso @slanjkilts”.