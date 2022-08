HBO confirma que haverá segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

Não era segredo para ninguém e rumores já circulavam mencionando que a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ não tardaria em ser confirmada. Porém, a informação oficial só foi dada nesta sexta-feira, 26, para a alegria dos fãs do universo de ‘Game of Thrones’ que viram a estreia do primeiro episódio da série spin off estrear no domingo passado na HBO e HBO Max.

A renovação de ‘A Casa do Dragão’ já era esperada, mas o que surpreendeu mesmo foi o anúncio tardio da HBO, mesmo depois da estreia do primeiro capítulo, que rendeu nada mais, nada menos, do que 10 milhões de espectadores. Este foi um recorde da HBO.

Além disso, nos dias desde a estreia do programa até hoje, 26, a audiência do primeiro episódio subiu para 20 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos na HBO Max.

“Estamos muito orgulhosos do que toda a equipe de ‘A Casa do Dragão’ conseguiu com a primeira temporada”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO para a The Hollywood Reporter.

A série é estrelada por Paddy Considine (Peaky Blinders) como Rei Viserys Targaryen, Olivia Cooke (Ready Player One) como Alicent Hightower, Emma D’Arcy (Wanderlust) como Princesa Rhaenyra Targaryen e Matt Smith (Doctor Who) como Príncipe Daemon Targaryen.

A renovação da série não é somente uma notícia animadora para a equipe de ‘A Casa do Dragão’, mas também para os demais projetos do universo de ‘Game of Thrones’ que estão à vista: quatro roteirizados, pelo menos três animados.

A HBO não revelou quantos episódios serão necessários para contar a trama da segunda temporada, mas outros 10 parecem uma aposta segura.

Possível data de estreia

Levando em consideração que a primeira temporada da série demorou 10 meses para ser filmada e que os trabalhos de pós-produção e efeitos visuais, que começam em janeiro, ainda estão acontecendo, estima-se de que uma segunda temporada comece a ser filmada no próximo ano.

Por este motivo, os fãs devem esperar a estreia da segunda temporada somente em 2024.