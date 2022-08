Entenda o que está por trás do desabafo de Jojo Todynho: ‘Cansada’

Jojo Todynho publicou um desabafo em suas redes sociais, nesta quarta-feira (24), e revelou estar cansada devido às noites mal dormidas. Nos bastidores de seu programa no Multishow, ‘Jojo Nove e Meia’, a cantora registrou uma foto com a legenda:

“Cansada, mas com a certeza de que cada noite mal dormida será recompensada. Não desista e não saia do foco. Às vezes, fico triste, porque perco algumas coisas pessoais por estar longe, mas a vida é isso: ou foca ou foca. Depois vão dizer que foi sorte”, escreveu Jojo em sua publicação no Instagram.

Perda e comoção

Recentemente, a empresária de Jojo Todynho, Tati Diniz, faleceu devido às complicações de um câncer raro com apenas 44 anos de idade, no dia 17 de agosto deste ano. A mulher também era amiga da cantora, que se manifestou abalada em suas redes após a perda.

“Estou aqui sem chão me questionando porque, minha vida éramos tão apaixonadas uma pela outra, você me amava tanto, eu tenho tanto orgulho de você, pela sua garra, força de lutar até não aguenta, eu te amo tanto tanto tanto, é egoísmo da minha parte querer você aqui, mas é muito difícil aceitar sua partida, meu Deus que tristeza que tomar meu coração”, desabafou a cantora.

Pressão e críticas

Além da fase difícil de perder uma pessoa importante, Jojo revelou em uma entrevista que sofreu preconceito por sua voz quando estava no funk. A cantora migrou para o pagode com um álbum de releitura lançado nesta sexta-feira (19).

“As pessoas ficam com um preconceito comigo, dizendo que ‘a Jojo não canta nada’ e isso me magoa. Agora vou mostrar para as pessoas que realmente o funk não me dava a oportunidade de mostrar meu talento. Com o pagode, cantando tudo que eu gosto, estou mostrando um lado da Jojo que muitos nunca viram”, disse Jojo.

Com diversos projetos e muita pressão sob a artista, ela registrou seu desabafo nas redes, mas acredita que “cada noite mal dormida será recompensada”.