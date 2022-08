Ana Maria Braga perde cinco minutos para Patrícia Poeta; mudança começou hoje

O “Mais Você”, de Ana Maria Braga, perdeu a partir desta sexta-feira (26) cinco minutos para o “Encontro”, apresentado por Patrícia Poeta.

O programa com a jornalista na companhia de Manoel Soares passou a ir ao ar das 9h30 às 10h40. Antes, terminava às 10h35.

O “Mais Você”, por sua vez, agora começa mais tarde e segue terminando às 11h45. Com isso, Patrícia passa a ter mais espaço nas manhãs da Globo do que Ana Maria.

Segundo o site “Notícias da TV”, a alteração vai durar pelo menos durante a campanha eleitoral na televisão, que começou hoje com a exibição do horário político e vai até 29 de setembro, no primeiro turno.

E por falar em ‘Encontro’...

O “Encontro” falou hoje sobre uma nova modalidade de fraude que tem sido aplicada por criminosos. Se trata do “golpe da mão fantasma”, que permite que os bandidos esvaziem contas bancárias das vítimas em tempo real. Para isso, eles enganam os alvos, fazendo com que o usuário baixem um programa malicioso e, com isso, conseguem acessar os apps e fazer as movimentações.

O chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovani Santoro, conversou com Patrícia Poeta e explicou como o golpe é aplicado. Segundo ele, os criminosos entram em contato por meio de uma ligação telefônica e se fazem passar por funcionários de bancos. Assim, oferecem uma atualização de segurança, na qual as vítimas precisam clicar em um link. Dessa forma, a pessoa acaba baixando um programa e permitindo que os bandidos tenham acesso ao aparelho celular.

Mais de 40 mil pessoas já foram vítimas dessa ação criminosa no Brasil.

LEIA TAMBÉM: