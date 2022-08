‘The Batman’: Série de Pinguim terá mais dois vilões de Batman

Finalmente Matt Reeves assinou um contrato de filme com a Warner Bros Pictures. E não só isso, com a Warner Bros Television também. Essa notícia nos confirma que ‘The Batman 2′ está acontecendo. Além disso, a série spinoff sobre o Pinguim também está avançando na DC com Reeves.

A nova série tem a pretensão de narrar a ascensão ao crime do Pinguim, interpretado por Colin Farrell, como grande figura do crime em Gotham City. Mas a grande novidade é que Espantalho e Coringa também serão mostrados.

Claro que faz sentido que o vilão também faça parte do time contra Bruce, já que Pinguim, Charada e Mulher-Gato fizeram suas estreias em ‘The Batman’. Nesse caso, apenas Duas-Caras ainda permanece de fora, mas podemos aguardar por ele talvez em um terceiro filme da sequência de ‘The Batman’. Coringa, inclusive, fala com Riddler sobre um “retornar”, no final do primeiro filme.

Sobre a série

A série apresenta-se promissora por reunir os três maiores vilões do homem-morcego. Gotham, em muitos quadrinhos e jogos, é dividida em territórios controlados por Pinguim, Espantalho e Coringa, o que pode ser a grande razão da presença destes três nesta produção de Dylan Clark e Matt Reeves.

Outra possibilidade é que os vilões formem uma equipe com o objetivo de derrotar Batman e tomar o governo de Gotham, já que Coringa mencionou esse desejo para Charada no filme.

Aparentemente a série terá estreia antes que ‘The Batman 2′, fará o link entre os dois filmes do Batman e mostrará como Pinguim sobe ao poder após a morte de Falcone.

A trilogia de Batman dirigida por Christopher Nolan alcançou tremendo sucesso sendo muito bem aceita pelo público, mas podemos admitir que Matt Reeves tem chegado perto disso.

‘The Batman’ de Reeves apresentou uma visão diferenciada do Cavaleiro das Trevas e aproximou todos os fãs novamente. Levar Coringa e Espantalho para a série parece querer retratar um caminho seguro e esperado, mas dependendo de Reeves provavelmente virá carregado de novidades.