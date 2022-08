SBT aposentou Silvio Santos de vez? Entenda o futuro do apresentador na televisão

Foi divulgado pelo portal TV Pop, nesta quinta-feira (25), que a emissora de televisão, SBT, anunciou a aposentadoria definitiva de Silvio Santos. O canal teria veiculado ao mercado um comercial do ‘Programa Silvio Santos’ com a ausência do apresentador e deu margem para a interpretação confusa sobre a atuação do comunicador.

De acordo com o SBT, foi apenas um “erro de expressão” em relação à aposentadoria do dono da emissora. Aos 91 anos de idade, Silvio está afastado de seu programa transmitido aos domingos. A filha do apresentador, Patrícia Abravanel, passou a assumir o quadro desde junho deste ano.

Retorno de Silvio Santos ao programa dominical

A emissora afirmou que Silvio não se aposentou, mas ainda “não avisou” sobre quando será seu retorno. A confusão sobre o futuro do apresentador em frente às telas se deu por um plano o comercial divulgado pelo Departamento de Marketing da empresa, já tendo sido reparado.

Afastamento por questões de saúde

No início da pandemia, Silvio passou a diminuir suas participações no programa dominical. Com a crescente do vírus, o ‘Programa Silvio Santos’ baseou suas transmissões apenas com reprises e retomou com a condução de Patrícia Abravanel, por um tempo. O dono da emissora chegou a retornar às telinhas por um tempo, mas precisou se afastar novamente em consequência de questões de saúde.

Silvio não se sentia bem, devido a uma sinusite, além de ter contraído a Covid, e se afastou novamente. O apresentador segue fora da TV por tempo indeterminado, sendo sido substituído pela filha, Patrícia Abravanel. Embora não haja previsão de sua volta para a apresentação do programa, a emissora garantiu que não se trata de uma aposentadoria.

