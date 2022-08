Roteiristas de ‘Os Anéis do Poder’ rebatem críticas sobre o roteiro da série.

Os showrunners e o elenco de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’, da Prime Video, falaram sobre o enredo e as inspirações para a produção e sobre as comparações que estão acontecendo, principalmente nas redes sociais, com a série ‘Game of Thrones’ da HBO Max.

Durante uma entrevista coletiva da Television Critic Association, eles foram perguntados sobre onde buscaram suas inspirações. Isso porque, como sabemos, a história da série não foi baseada em nenhum livro específico de J. R. R. Tolkien, e sim em citações e informações contidas ao longo da coleção do autor, diferente do que aconteceu na trilogia original de filmes ‘O Senhor dos Anéis’ e também na trilogia ‘O Hobbit’.

Um dos repórteres comentou que a série seria uma fantasia “vagamente conectada” ao trabalho do autor britânico quando comparado com os filmes da franquia ‘O Senhor dos Anéis’, que eram “baseados em materiais impressos reais”.

Patrick McKay, showrunner da série, esclareceu: “Nós não nos sentimos assim. Sentimos que as raízes profundas desta série estão nos livros e em Tolkien. E se não nos sentíssemos assim, todos ficaríamos aterrorizados em sentar aqui. Sentimos que esta história não é nossa. É uma história que estamos administrando que estava aqui antes de nós e estava esperando naqueles livros para estar na Terra”.

Ele continuou: “Não nos sentimos ‘vagamente conectados’. Nós nos sentimos profundamente conectados a essas pessoas e trabalhamos todos os dias para estar ainda mais conectados. É realmente assim que pensamos sobre isso”.

O elenco também foi questionado sobre as comparações com a série ‘Game of Thrones’, que tem já tem uma pré-sequência, ‘Casa do Dragão’, lançada duas semanas antes da estreia de ‘Os Anéis do Poder’, que estreia em 2 de setembro.

Robert Aramayo, que interpretou o jovem Ned Stark em GOT, e interpreta o jovem Elrond em ‘Os Anéis do Poder’, respondeu que as produções são diferentes, dizendo: “Não sinto rivalidade, os materiais são muito diferentes”, disse ele.

“Eu amo fantasia. Então agora obviamente podemos assistir mais fantasia, o que nunca pode ser uma coisa ruim”, finalizou o ator.

‘Os Anéis do Poder’ se passa na Segunda Era da fantasia tolkieniana, durante a qual Sauron forjou dos anéis de poder originais a fim de submeter domínio sobre a Terra-média.