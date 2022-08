Príncipes William e Harry tiveram conversa emotiva com investigadores sobre acidente de Lady Di

No dia 31 de agosto se completam 25 anos desde o trágico acidente de carro que matou Lady Di em Paris em 1997. Ela estava acompanhada do motorista Henri Paul, seu então namorado Dodi Al-Fayed, e seu guarda-costas Trevor Rees-Jones. Sendo que este último foi a única pessoa sobrevivente do acidente, embora tenha tido ferimentos.

Os filhos da princesa Diana, os príncipes William e Harry, tinham respectivamente no dia do acidente 15 e 12 anos. O que aconteceu a seguir é história e, para muitos, motivo de comoção. Diana morreu pelos graves ferimentos sofridos no acidente.

Ao longo dos anos e especialmente quando os príncipes se tornaram adultos, vários foram os materiais que exploraram o tema, usando falas dos próprios príncipes sobre a partida precoce da mãe. Documentários e entrevistas ao longo dos anos ouviram o que ambos tinham a dizer.

“Posso dizer com segurança que perder minha mãe aos 12 anos e, portanto, desligar todas as minhas emoções nos últimos 20 anos, teve um efeito bastante sério não apenas na minha vida pessoal, mas também no meu trabalho”, explicou Harry. em 2017. “Eu provavelmente estive muito perto de um colapso completo em várias ocasiões, quando todos os tipos de tristeza e mentiras e equívocos e tudo estão vindo para você de todos os ângulos.

William e Harry conversaram com os investigadores da morte da mãe

“Tivemos... mais de uma hora, provavelmente, não consigo me lembrar exatamente quanto tempo. Eu descrevi quais eram as conclusões por cerca de 10 ou 15 minutos e, no resto do tempo, eles me faziam perguntas, o que você esperaria porque eles não sabiam as circunstâncias da morte de sua mãe, onde [e] quando ela morreu, o que ela disse e, além disso, não quero declarar quais foram as conversas”, explicou o investigador principal Lord John Stevens para Us Weekly.

O investigador é um dos ouvidos na nova série documental da Discovery Plus ‘The Diana Investigations’.

De acordo com Stevens, os irmãos ficaram (compreensivelmente) emocionados quando souberam das circunstâncias da morte trágica e prematura de Diana.

“Eu tenho que dizer, eu mesmo fiquei bastante emocionado com isso”, acrescentou ele. “O carro estava a 75 milhas por hora. Eles não estavam muito felizes com isso. Eu posso te contar”, disse o investigador.