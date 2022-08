Pantanal: ator que fez Tadeu na fase criança foi atropelado; amigo que estava junto morreu

O jovem ator Gustavo Corasino, de 12 anos, que ficou famoso ao interpretar o papel do personagem Tadeu quando ele era criança na novela Pantanal, foi atropelado nesta terça-feira em São Paulo e está internado em estado grave.

De acordo com as redes sociais do ator, ele e um amigo estavam em frente ao condomínio onde mora, em São Paulo, enfeitando a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver o resgate de um pedreiro que havia se acidentado ali perto. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao resgate e se atrapalhou com o câmbio automático, acelerando o carro ao invés de freá-lo e atropelando os meninos.

Gustavo sofreu fratura no braço, perna e na bacia e teve que se submeter a uma cirurgia. Seu amigo, Eduardo, porém, não teve a mesma sorte e morreu no local.

Segundo a família do ator, após a cirurgia ele continua internado e está em recuperação. Sua mãe fez uma postagem agradecendo o apoio que seu filho vem recebendo pelas redes. “Obrigado a todos pelas palavras e compreensão. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Com fé em Deus, logo nosso menino estará de volta por aqui”.

DESPEDIDA

Em um vídeo postado nas redes, a mãe do ator se despediu do colega morto do filho, “Você foi um irmão pro Gustavo e um filho pra mim, me perturbava falando que era sua mãe. Sua missão aqui foi curta mas foi intensa, você viveu como gente grande, cheio de responsabilidades, mas era só um menino. Um menino feliz, brincalhão, zueiro e que não deixava ninguém em paz. Até o último role de vocês juntos pra curiar o que estava acontecendo foi fazendo farra. Eduardo que Deus o receba de braços abertos.”

Vakinha

A mãe de Gustavo está fazendo uma vaquinha virtual para ajudar a família do garoto que morreu. Em sua postagem, ela explica que a mãe de Eduardo é diarista e não tem como arcar com os custos do enterro. Segundo ela, Eduardo tomava conta dos irmãos para que a mãe pudesse trabalhar.