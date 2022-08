Motorista que atropelou ator mirim de ‘Pantanal’ é indiciada e responderá pelo crime em liberdade

A motorista que atropelou o ator mirim Gustavo Corasini, de 12 anos, que ficou famoso ao interpretar o papel do personagem Tadeu quando ele era criança na novela “Pantanal”, foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio e lesão corporal culposos (sem intenção de matar e ferir).

A mulher, de 53 anos, não teve o nome divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) e responderá aos crimes em liberdade. Além de Gustavo, ela atropelou o amigo dele, Eduardo Delfino, de 13 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acidente ocorreu na Rua Espumas, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, na última terça-feira (23). De acordo com as redes sociais de Gustavo, ele e Eduardo estavam em frente ao condomínio onde moravam, enfeitando a rua para a Copa do Mundo, quando foram ver o resgate de um pedreiro que havia se acidentado ali perto. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem ao resgate e se atrapalhou com os pedais do carro, acelerando ao invés de freá-lo. Os meninos acabaram prensados contra um portão.

Estado de saúde e pedido de ajuda

Gustavo sofreu fratura no braço, perna e na bacia e teve que ser submetido a uma cirurgia. Ele permanece internado no Hospital Santa Marcelina, também na Zona Leste. Seu amigo, contudo, morreu no local.

A mãe do ator fez uma postagem agradecendo o apoio que seu filho vem recebendo pelas redes. “Obrigado a todos pelas palavras e compreensão. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Com fé em Deus, logo nosso menino estará de volta por aqui”.

Ela também está fazendo uma vaquinha virtual para ajudar a família de Eduardo, já que a mãe do garoto morto é diarista e não tem como arcar com os custos do enterro.

