Marilene, da dupla As Galvão, morre aos 80 anos

A cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão, morreu na tarde de quarta-feira (24) no Hospital Professora Lydia Storópoli, em São Paulo, onde estava internada. Aos 80 anos, ela sofria de mal de Alzheimer e, por conta da doença, já não conseguia mais cantar com a irmã, Mary. A morte da artista foi confirmada pelo fã-clube oficial (veja o comunicado abaixo), mas as causas não foram reveladas.

“É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão. Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso”, diz a nota do fã-clube.

O velório e o sepultamento da cantora serão realizados nesta quinta-feira (25) em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo.

No ano passado, Mary deu uma entrevista ao youtuber André Piunti, quando falou sobre a doença da irmã. Ela revelou que o quadro estava tão avançado, que Marilene já não lembrava mais das letras das músicas.

“Amo muito a minha irmã, muito, muito. Vou sempre visitá-la. Um amor muito grande, por tudo o que nós passamos juntas, sempre uma dando apoio para a outra. Esse amor não vai acabar, não. Infelizmente não lembra mais as letras, não lembra mais nada. É muito triste”, afirmou Mary, na ocasião.

As Galvão, que inicialmente ficaram conhecidas como Irmãs Galvão, em 1947, somaram mais de 70 anos de carreira. Elas mudaram o nome da dupla em 2000, depois que foram aconselhadas por um numerólogo.

Entre os principais sucessos estão músicas como “Carinha de Anjo” e “Beijinho Doce”, que fez sucesso em uma regravação por Patrícia Pillar na trilha da novela “A Favorita” (2008), atualmente reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, da TV Globo.

As Galvão, mulheres pioneiras no mundo da música sertaneja (Reprodução/Site Oficial As Galvão)

Vida e carreira

Marline Galvão nasceu em Palmital, no interior de São Paulo, em 1942. Desde muito nova ela aprendeu a tocar viola e a cantar. Já a irmã dela, Mary, nasceu em Ourinhos (SP), em 1940, e tocava sanfona.

As irmãs começaram a carreira na música quando Mary tinha sete anos e Marilene, cinco. Elas entraram em cena na Rádio Club Marconi de Paraguaçu Paulista (SP), em 1947. Logo, a dupla começou a ganhar destaque e se consagrou como a primeira feminina no mundo sertanejo.

Elas foram, então, contratadas pela RCA Victor, gravadora na qual debutaram em 1955, ano em que as Galvão registraram, em disco de 78 rotações por minuto, as músicas “Carinha de Anjo” (Paschoal Yanuzzi e Fábio Mirhib) e “Rincão Guarani” (Maurício Cardozo Ocampo, Diogo Mulero Palmeira e Centorion).

Ao longo dos anos, até o fim da década de 1980, as irmãs gravaram 80 discos recheados de modas de viola e rasqueados. Em 2021, Mary anunciou o fim da dupla, por causa do estado de saúde de Marilene.

A trajetória das sertanejas foi celebrada em 2017 com o lançamento do do DVD “Soberanas – 70 anos ao vivo” e com o documentário “Eu e minha irmã – A trajetória das Irmãs Galvão”, dirigido por Thiago Rosente.