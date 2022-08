‘Encontro’: Cauã Reymond elogia ação de professor que fez música para crianças aceitarem seus cabelos

Cauã Reymond participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (25) e elogiou a postura do professor Allan de Souza, que viralizou nas redes sociais ao dar uma aula sobre como as crianças devem aceitar o próprio cabelo. Ele fez uma música, na qual os pequenos aprendem sobre respeito e valorização das diferenças. O ator revelou que, na infância, sofreu para se aceitar (veja no vídeo abaixo).

“Eu tinha problema com o meu cabelo quando era pequeno, era encaracolado e minha mãe cortava meu próprio cabelo, mas não tinha talento. Eu tinha muito trauma”, afirmou ele.

Cauã disse que se emocionou ao ver o vídeo das crianças cantando a música e destacou que só depois de adulto passou a aceitar suas características físicas. Assim, ele ressaltou a importância do trabalho feito pelo professor com os alunos.

“É sobre fortalecer a autoestima, o amor próprio e se amar e se abraçar do jeito que é”, destacou o galã.

Allan criou a música antirracista para ensinar os alunos sobre respeito e igualdade! #Encontro pic.twitter.com/gGOegQ7wID — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2022

O professor Allan também participou do matinal e contou de onde surgiu a ideia de fazer a música. “Eu já faço um trabalho de educação antirracista nas escolas onde eu costumo lecionar. Mas, durante uma conversa com uma professora da turma, ela me deu a ideia da gente trazer alguém ou fazer alguma ação para aprofundar [o assunto]. Então eu voltei para casa pensando nisso e falei: ‘é o momento da gente escrever uma música’ e vieram algumas ideias. Eu escrevi três canções, na verdade, e essa me chamou mais a atenção no sentido de testar e ver a reação deles”, contou.

O professora destacou qual foi a aceitação das crianças na sala de aula. “Foi maravilhosa, sensacional”, disse ele.

O vídeo

O professor ensina português e literatura no Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professor Carlos Falseth, no Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele postou um vídeo no qual as crianças cantam a música na qual destacam que todos devem aceitar os diversos tipos de cabelo.

“O meu cabelo é bem bonito. É black power e bem pretinho. O do João também é bonito, é amarelo e bem lisinho. O da vitória é uma gracinha, cor de chocolate, feito de trancinha. O do Ricardo é muito legal, é bem crespinho e é natural. Muitos formatos, vários cabelos. Não tenha medo, se olhe no espelho. Ele representa a sua identidade. Ninguém vai tirar a minha liberdade”, cantam as crianças e o professor no vídeo.

