Diretora de ‘Mulher-Hulk’ teria tratado de encaixar a super-heroína em ‘Viúva Negra’

A série acabou de estrear no Disney Plus e os fãs já notaram um tom diferente das outras histórias de super-heróis, e essa diferença é intencional. Jessica Gao é a criadora e roteirista principal de ‘Mulher-Hulk’, que conta a história de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, que, como seu primo, se torna um ser verde com superpoderes, após um acidente de carro fazer com que um pouco do sangue do Hulk entre em seu corpo.

No entanto, ao contrário de seu primo, Jennifer não está interessada em combater o crime como super-heroína, mas como advogada e ter uma vida normal. Kat Gao, a diretora da série, revelou que sua maior inspiração foi o quadrinho ‘Sensational She-Hulk’, de John Byrne.

“Quando você tira todas essas coisas de super-heróis, esta é realmente a história de uma mulher na casa dos trinta, tentando viver no mundo moderno, com namoro, mídia social, problemas familiares e amizades”, revelou Kat Coiro, diretora da série, à EW.

Veja também: Roteirista sobre ‘Mulher-Hulk’: “Uma representação realista da vida da mulher moderna”.

Os planos originais de Kat Gao se concentravam em apresentar a Jennifer Walters não em um filme, mais especificamente no filme da Viúva Negra. “A primeira coisa que lancei foi para o filme da Viúva Negra, e na verdade eu tinha a Mulher-Hulk no meu argumento”, disse ela à Variety.

“Ela era minha personagem favorita dos quadrinhos, e eu só queria vê-la no MCU. Em um ponto, acho que foi [o executivo da Marvel] Brad Winderbaum que disse: ‘Parece que você está nos apresentando um filme da Mulher-Hulk com a Viúva Negra nele’. Certamente para os fãs fica um tanto quanto difícil de imaginar a conexão entre as duas personagens e talvez Gao tenha sugerido algo bem diferente do que recebemos de ‘Viúva Negra’, em 2021.

Provavelmente, a história de Gao tivesse um foco mais forte nos problemas legais de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) após ‘Capitão América: Guerra Civil’ (2016), considerando que Jennifer Walters é advogada.