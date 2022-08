Ana Maria Braga leva ‘Tony Ramos de papelão’ ao ‘Mais Você’

Tony Ramos ganhou uma homenagem inusitada nesta quinta-feira (25) no “Mais Você”: um boneco seu de papelão. Isso porque hoje é aniversário de 74 anos do ator e, em sua ausência, Ana Maria Braga e sua produção arrumaram um jeito de tê-lo no estúdio.

“Hoje é aniversário do Tony Ramos e, como ele assiste a gente fazendo ginástica na casa dele, Tony, olha você aqui comemorando aniversário com a gente”, disse Ana Maria, mostrando a figura ao lado da mesa do café da manhã.

Assista:

Em seguida, a loira convidou Marcelo Pereira, que apresenta a previsão do tempo no “Hora 1″, a se juntar a ela no matinal. Ele também faz aniversário nesta data.

“O Rodrigo [Bocardi] falou que você tinha ganhado um bolo meio chinfrim”, brincou a apresentadora.

“Ele tem uma língua, viu”, respondeu o jornalista. “Era um bolinho, mas estava uma delícia.”

Ana Maria, então, ofereceu um bolo decorado com nozes para Marcelo.

Tony Ramos ao vivo

Tony Ramos, de carne e osso, participou do “Mais Você” recentemente. Na ocasião, ele não conteve a emoção e chorou ao vivo ao receber várias mensagens de colegas com quem trabalha, desde assistentes de figurino até responsáveis pelo refeitório da TV Globo.

Ao vê-las, o famoso foi às lágrimas e disse que, por trás do que os outros enxergam, há um homem com fragilidades e revoltas. “Eu pretendo morrer assim e tenho meus problemas, minhas angústias, problemas familiares… Não se iludam.”

O ator renomado continuou: “Essa preocupação é constante. Mas quando eu piso no carro e vou para o trabalho, digo ‘você tem 40 páginas de texto, uma personagem para dar conta. Tentar entreter quem te assiste em casa’. Saibam vocês que, depois desses depoimentos, não fiz nada mais daquilo que eu sou”, disse.

Tony Ramos listou ainda os pilares que conduzem sua vida. “Acredito na vida, no afeto, no respeito. Não suporto a soberba do ser humano. Aquele que põe o dedo e diz: ‘Isso é a verdade’. Ninguém tem essa verdade absoluta. Não suporto preconceito, gente que se diz religiosa, depois sai da igreja e é preconceituoso, intolerante.”

