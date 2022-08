‘A Casa do Dragão’: A atriz que interpreta Rhaenyra lavava pratos em restaurante antes da série

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

A princesa Rhaenyra Targaryen é sem dúvida uma das personagens mais importantes de ‘A Casa do Dragão’, a nova série do mundo de ‘Game of Thrones’, mas a atriz que a interpreta pode não ser conhecida por você, e não é incomum, ela não gostava muito de atuar antes de conseguir o papel.

Milly Alcock, 22, revelou que levava uma vida completamente normal e trabalhava como lavadora de pratos em um restaurante antes de conseguir o papel na nova série de fantasia da HBO.

“Nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo”, disse ele em uma entrevista recente ao site Just Jared. “Estava lavando pratos em um restaurante, morando no sótão da minha mãe. Isso não acontece com pessoas como eu, foi tudo tão incrivelmente rápido”, acrescentou a atriz, que agora está a caminho de ser uma estrela de Hollywood.

Na entrevista, Alcock relembrou o momento em que seu agente lhe contou sobre o papel: “Congelei, respirei fundo e perguntei à minha amiga se ela tinha vinho. Então liguei para minha mãe”.

A atriz abandonou a escola

É, sem dúvida, o papel mais importante que ele alcançou, mas não foi o primeiro. De fato, a jovem abandonou os estudos para avançar na carreira. “Pensei ‘ou faço todos os meus exames na zona rural da Austrália ou simplesmente desisto da escola’. Então eu parei porque nunca foi realmente minha praia”, disse a atriz sobre sua decisão de abandonar a Newtown School of the Performing Arts quando lhe ofereceram o papel em Upright, um premiado drama australiano.

Alcock vive com seus pais e seus dois irmãos, com uma vida relativamente normal porque não é tão conhecida em Hollywood. “Eu me sinto um pouco deslocada no momento”, reconheceu ela em entrevista à Vogue.

No entanto, isso pode mudar em breve, já que ‘A Casa do Dragão’ deve ser um sucesso: a HBO garantiu que seu primeiro capítulo teve a maior audiência de qualquer uma de suas séries originais.