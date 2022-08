‘Virgin River’: Temporada 5 inicia gravações e aqui está tudo o que sabemos até agora

Toda a trama se concentra no conturbado relacionamento entre Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson) na pequena cidade de Virgin River. No ar desde dezembro de 2019, ‘Virgin River’ lançou sua quarta temporada em abril desde ano e já tem a temporada 5 pronta para começar a produção.

Conforme podemos conferir na conta do Instagram de Ben Hollingsworth, que interpreta Brady na série, há fortes indícios dos inícios das gravações da temporada 5. Algumas imagens postadas mostram o ator com uma motocicleta com a seguinte legenda: “Dia 1 na 5ª temporada. Vamos gooooooooo! #VirginRiver #Netflix”.

O enredo é constantemente movimentado, com algumas reviravoltas para todos os personagens fora do relacionamento de Mel e Jack. A série cresceu tanto com seus romances intrigantes e os mistérios cabulosos que fazem os fãs não perderem um minuto dos episódios que vão ao ar na Netflix.

Na quarta temporada, a história se concentrou, exceto quando tratava do bebê de Mel e Jack, na prisão de Brady, seus atos e desafios. Brady tentou matar Jack nas temporadas anteriores. Mais uma vez trazendo para o público temas novos e empolgantes que certamente são parte do sucesso de ‘Virgin River’.

Qual é a trama da temporada 5

Em conversa ao TVLine em julho, Patrick Sean Smith, o novo roteirista da série para a temporada 5, já revelou possíveis rumos da série, dizendo: “Há muita coisa acontecendo, e demorei um pouco para entender o que [os personagens] passaram, para onde estão indo e para onde eu gostaria que fossem”, disse ele. “Eu queria que fosse o mais transparente possível”.

“A 5ª temporada começa logo após a 4ª temporada. Não há salto no tempo entre quatro e cinco”, assegurou Smith.

Estaremos aguardando o desenrolar dos mistérios da temporada 4, e, claro, lidando com o noivado e a paternidade de Jack. A temporada 5, que não tem data de estreia anunciada, deve nos trazer algumas respostas, como o que vai acontecer com Brady.