Vencedora da edição 13 de ‘A Fazenda’ em 2020, Jojo Todynho se encontra repleta de projetos para agregar em sua carreira e não se cansa de abraçar coisas novas. A cantora, que lançou um álbum de pagode nesta última sexta-feira (19), surgiu nos stories ao lado do amigo e comediante Tirulipa, enquanto discutiam sobre a dinâmica de seus personagens em série nova.

‘Vai vazar vídeo meu se estapeando com ele’, brinca Jojo Todynho em relação a Tirulipa (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

“Até o final dessa temporada vai vazar vídeo meu se estapeando com o Tiru. Que isso, cara... ele é muito implicante”, brincou Jojo enquanto empurrava o comediante com o pé.

“Somos parceiros de cena. Na cena diz: Pirôla se apaixona por Julião, que é você. Pirôla sou eu e Julião é você. A gente já tem que ir se intimidando”, respondeu Tirulipa.

“Que intimidando, rapaz... sou mulher casada”, disparou Jojo, rindo da situação. “Meu marido é problemático, hein? Sai garoto... Ele é muito implicante. Olha pra cá, amigo. Você tá muito bonito”, disse ela.

‘Vai vazar vídeo meu se estapeando com ele’, brinca Jojo Todynho em relação a Tirulipa (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Jojo Todynho irá protagonizar ‘Os Parças’ juntamente com Tirulipa, Bruno de Luca e Tom Cavalcante. A obra foi um grande sucesso nacional nos cinemas que agora irá se tornar em uma série.

Veja mais: Com novo álbum de pagode, Jojo Todynho revela que funk não dava a oportunidade de mostrar seu talento

Web estranhou: Marido de Jojo Todynho divide opiniões após fazer brincadeira com cantora

Lucas Souza, militar e marido de Jodo Todynho, chamou a atenção de diversos internautas após publicar um vídeo nesta sexta-feira (19). O rapaz dividiu opiniões depois de ter feito brincadeira com a cantora no palco.

No vídeo, Lucas segura sua esposa enquanto tentar puxar sua peruca. Jojo Todynho tenta se desvencilhar do militar e desce do local, tentando evitar a tentativa do marido. Alguns dos internautas acreditam que a atitude de Lucas passou dos limites em relação à cantora.

“Será que só eu achei essa brincadeira escrota?”, registrou uma seguidora. “Para mim isso não é amor é falta de respeito!”, disse outra.

“Que idiotice isso, esse marido dela parece uma criança”, escreveu uma internauta. “Pra mim isso é falta de respeito” e “acho que ela não gostou dessa brincadeira” foram comentários de outros usuários da plataforma, após reação da cantora.

Por outro lado, teve quem defendeu a dinâmica do casal: “Lindos, casal de verdade e ponto final, mas as pessoas não estão preparadas pra isso, acham que o perfeito que é de verdade”, concluiu uma usuária da rede.