‘Pantanal’: Antes de partir, Trindade terá uma última noite de amor com Irma: ‘Destino nasce traçado’

As fortes emoções continuam na novela “Pantanal”, da TV Globo, e chegou a hora de um momento decisivo para o casal Trindade (Gabriel Sater) e Irma (Camila Morgado). Antes de partir, deixando a amada que espera um filho dele, o violeiro vai se declarar para ela e os dois terão uma última noite de amor.

“Ocê tá mais linda do que nunca”, diz Trindade ao ver Irma, que está arrasada com a notícia de que será deixada. “Eu só consigo pensar no nosso filho... No que vai acontecer com ele... No que vai acontecer comigo se você se for...”, diz ela, chorando.

“O nosso destino nasce traçado, princesa...”, ressalta o peão, que tem um pacto com o diabo.

No capítulo anterior, Trindade explicou para Irma que terá que ir embora logo para garantir a segurança da criança, já que ele tem medo do mal que o “cramulhão” pode fazer ao bebê após o nascimento.

“Minha sina tá traçada... E por amor a essa criança que ocê traz aí, na sua barriga, eu vou ter que ir embora daqui”, dirá ele. “Pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessas”, disse ela.

Em seguida, Trindade contou para a amada que teve um pesadelo, no qual ela dava à luz um bebê-diabo. “Eu tava lá... Eu vi o que ocê viu. Não é bobagem. Um dia ocê vai entender que isso que eu tô fazendo é o melhor pra todos nós”, garantiu ele.

Trindade vai deixar Irma, grávida, com medo que o 'cramulhão' faça mal ao bebê (Foto: Divulgação/Globo)

Antes de partir, Trindade voltará a reforçar que precisa ir embora e que isso será benéfico ao bebê. “Se eu dissesse que ia tá aqui quâno o nosso filho nascêsse... Ocê ia acreditá em mim?”, questiona ele.

Mas Irma não consegue acreditar e neste momento isso não importa mais. Os dois se entregam à última noite de amor.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

