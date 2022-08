Meghan revela ter sido taxada negativamente de “ambiciosa” ao namorar o príncipe Harry

O podcast original Spotify de Meghan Markle, que estreou seu primeiro episódio nesta terça-feira, 23, trouxe muitas revelações da duquesa. Uma das frases de abertura de Meghan é “esta sou eu realmente, uma parte de mim que provavelmente vocês nunca viram”.

O podcast de Meghan Markle para o Spotify faz parte de um contrato exclusivo com o serviço de streaming de áudio e prevê novos episódios a cada semana. Em ‘Archetypes’, Meghan se propõe a desconstruir a história dos estereótipos sociais sobre as mulheres.

Para o primeiro episódio, Meghan recebe a tenista Serena Williams e ambas discutiram os padrões da sociedade para mulheres que perseguem seus sonhos.

Na abertura do episódio, que saiu na terça-feira, Meghan disse que as freiras da Immaculate Heart, a escola católica só para meninas em Los Angeles que ela frequentou da sexta à décima segunda série, sempre capacitaram os alunos a ir atrás do que queriam.

“Essa ideologia feminista penetrou em quase todos os aspectos da minha educação. Provavelmente é seguro dizer em todos os aspectos da minha vida. Esta mensagem para mim e meus colegas de classe era clara: nosso futuro como mulheres jovens era ilimitado. Ambição? Esse era o ponto!”, disse Meghan Markle.

Mulheres ambiciosas

Ainda sobre o tema ambição, Meghan revelou ter notado o sentido negativo da palavra fortemente quando começou a namorar o príncipe Harry. “Então, eu não me lembro de sentir pessoalmente a conotação negativa por trás da palavra ‘ambiciosa’ até começar a namorar meu agora marido”, disse ela.

Ela continuou: “E, aparentemente, a ambição parecia ser uma coisa terrível, terrível, para uma mulher. Então, desde que senti a negatividade por trás disso, é muito difícil, eu não posso deixar de pensar, também, nos milhões de meninas e mulheres que se tornam menores, muito menores, regularmente por conta desse conceito”.

Observando que a noção se aplica até a “meninas em uma sala de escola”, Meghan apontou que, se uma jovem “é ambiciosa ou levanta mais a mão”, ela provavelmente será rotulada como “mandona” por causa de seu gênero. Serena concordou.

Pesquisa científica

No episódio, Meghan recebeu também a Dra. Laura Kray, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que estuda como as mulheres ambiciosas são vistas no mundo e no local de trabalho.

Laura Kray, professora da Haas School of Business e diretor do corpo docente do Centro de Equidade, Gênero e Liderança da escola, disse que sua pesquisa mostra que mulheres ambiciosas são muitas vezes percebidas como “famintas de poder, manipuladoras, não confiáveis”, enquanto homens ambiciosos são vistos como admirável.

Condensando o construto a uma “antipatia em relação às mulheres”, Kray disse que a implicação se perpetua para manter as mulheres “em seu lugar”.

Meghan concordou, acrescentando que as mulheres que se atrevem a desafiar são frequentemente criticadas.

“Ela recebe rótulos. Tipo, ‘ela é uma alpinista’ ou ‘ela é competitiva’. O que, por sua vez, leva a um efeito cascata de rótulos ainda mais negativos”, disse Meghan. “E essa reação no local de trabalho continua quando se trata de outro grande papel que muitas mulheres desempenham como mães”.