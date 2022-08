Luísa Sonza e Marina Sena desabafam sobre dificuldades na carreira e recebem invertida de fãs

Que o Twitter é a rede social para se reclamar das coisas, isso todo mundo sabe. Mas e quando você é famoso, será que é o melhor lugar para se lamentar?

Aparentemente não: as cantoras Luísa Sonza e Marina Sena viram seus breves desabafos virarem memes nesta semana. Tudo começou quando a mineira reclamou sobre seu momento atual na carreira.

“Uma hora seu nome está nos TTs [Trending Topics] porque amaram seu show e outra hora porque odiaram sua voz em alguma coisa. É isso né gente, uma droga e uma salada, pra equilibrar”, postou Marina.

uma hora seu nome tá nós tts pq amaram seu show e outra hora pq odiaram sua voz em alguma coisa é isso né gente uma droga e uma salada pra equilibrar — Marina Sena (@amarinasena) August 22, 2022

Luísa Sonza se mostrou solidária à reclamação da colega. “Ser artista pop é uma desgraça, sinceramente”, respondeu.

“O pior é que é destino, você não ia conseguir ser outra coisa, aquelas coisa que a gente sabe”, continuou Marina.

o pior é que é destino, ce não ia conseguir ser outra coisa, aquelas coisa que a gente sabe — Marina Sena (@amarinasena) August 22, 2022

“Foca no positivo, gostosa (disse eu, que num aguento um hate q já choro)”, respondeu Pocah.

foca no positivo gostosa ( disse eu que num aguento um hate q já choro ) — pocah NSDMM (@Pocah) August 22, 2022

Contudo, logo o diálogo entre as artistas começou a virar piada na internet. Pocah ainda foi poupada, mas Marina Sena e Luísa Sonza passam a receber alfinetadas, com fãs respondendo essa conversa com vagas de emprego em outros lugares.

“Luiza, na firma que eu trabalho tem duas vagas no malote, o serviço é leve, eles têm carrinho. Vale-alimentação de R$ 359, também tem dentista. Ninguém incomoda”, postou um fã.

O serviço é leve eles tem carrinho pic.twitter.com/ISqvzcpcpY — Carolette 🔮 (@nachdernatur) August 23, 2022

“Vai abrir um Atacadão aqui perto de casa, vai ter bastante vaga pra operadora de caixa, manda teu currículo”, escreveu outro.

Vai abrir um atacadão aqui perto de casa, vai ter bastante vaga pra operadora de caixa, manda teu currículo — Toufofa (@bolofoufos) August 23, 2022

Contudo, isso não abalou o emocional de Marina, que começou o desabafo. Na verdade, ela elogiou a perspicácia das pessoas em transformar o assunto em piada.

“O Twitter é muito bom, ao mesmo tempo que você tem acesso à escória, você também vê em tempo real a criação de memes sobre assuntos do momento, nível profissional. A capacidade da galera de captar mini momentos e fazer isso fazer sentido pra ser engraçado é muito genial”, postou, pouco depois.

véi, o twitter é muito bom, ao mesmo tempo que vc tem acesso a escória vc tbm vê em tempo real a criação de memes sobre assuntos do momento, nível profissional. a capacidade da galera de captar mini momentos e fazer isso fazer sentido pra ser engraçado, é muito genial — Marina Sena (@amarinasena) August 22, 2022

