‘Encontro’: Jeniffer Dias fala do sucesso de ‘Rensga Hits!’ e pede mais negros na música sertaneja

A atriz Jennifer Dias participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (24), e falou do sucesso de sua personagem na série “Rensga Hits!”. Ela interpreta a cantora Tamires, que busca seu espaço no mundo da música sertaneja. Ela também destacou que o gênero musical precisa de mais representantes negros.

“Criar essa personagem foi um processo de resgate da galera sertaneja preta. Encontrei as Irmãs Barbosa, duas mulheres incríveis, pretas, gêmeas. Rick da dupla com o Renner. Fico torcendo para a mídia dar mais importância para essa galera. Falta oportunidade mesmo. Sinto falta de sertanejo preto na cena. Faz parte do meu trabalho como artista jogar luz nessa falta”, destacou ela.

A atriz também disse a Patrícia Poeta que, desde que foi escolhida para o papel, passou a ouvir muito o gênero musical. “Estou viciada em Ana Castela, Tierry, todo mundo agora da família curte sertanejo”, destacou.

E falando em Ana Castela, a sertaneja de 18 anos também enviou um vídeo ao matinal e falou de como está garantindo seu espaço no meio. Apontada como um fenômeno do chamado “agronejo”, ela fez sua estreia na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, e chamou a atenção do público.

“Que bom poder estar participando com vocês, na próxima quero estar aí pessoalmente. Tudo está acontecendo muito rápido, eu nunca imaginei que um vídeo meu cantando em cima de um cavalo me transformaria no que eu estou vivendo hoje. Estou muito feliz que minha música tenha alcançado números que eu jamais imaginei. Estou nas principais festas de peão do país, com todo mundo cantando as minhas músicas. Tudo tem sido muito legal, mas ainda estou me acostumando com essa vida de cantora. Mas estou amando mesmo”, disse ela.

