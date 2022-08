Após show no Brasil, Rosalía vai à festa em SP com celebridades e fotos viralizam

Após uma realizar seu primeiro show no Brasil na última segunda-feira (22), a cantora Rosalía foi recebida em uma festa em São Paulo organizada por Ludmilla. Cheia de celebridades, as fotos do “rolezinho” viralizaram nas redes sociais.

Isso porque a afterparty contou com a presença de diversos artistas e influenciadores como Juliette, Bruna Marquezine, Glória Groove, Pabllo Vittar, Karol Conká, Pedro Sampaio, Gkay e Carlinhos Maia.

Os brasileiros, claro, aproveitaram para tietar a estrela espanhola. Veja algumas fotos:

Bruna Marquezine e Rosalía (Foto: Reprodução/Instagram/@brunamarquezine)

ROSALÍA e Ludmilla dançando 'Rainha da Favela' 🔥 pic.twitter.com/6nBTNiaSpT — ROSALÍA BRASIL (@ROSALIABRASlL) August 23, 2022

Simplesmente Ludmilla fofocando com Rosalía no afterparty 🗣❤️ pic.twitter.com/Jz8D0gSkJe — Tracklist (@tracklist) August 23, 2022

Para organizar a festa, Ludmilla contou com a ajuda da Batekoo, grupo que realiza baladas e eventos em diversas capitais do país. A recepção de Rosalía foi feita na Tokyo, um clube que mistura balada e karaokê no centro de São Paulo.

Após ver a chuva de imagens de Rosalía em diferentes perfis, diversos internautas começaram a criticar as celebridades brasileiras pelo “excesso de fotos” com a cantora. O assunto, claro, foi se transformando em diversos memes.

Veja alguns:

coitada da Rosalía meu Deus botou uma roupa super cara foi cansada do show pra after party e teve que ficar dando migalha pra subcelebridade brasileira, os famosos desse país são uma vergonha pic.twitter.com/GDEndHjFL3 — noah (@noahnailo) August 24, 2022

A Rosalía assim, nos 40 minutos que ficou no after da Ludmilla ontem pic.twitter.com/404udFGePf — Gustavo Goulart (@gustavogoularta) August 24, 2022

rosalia chegando no after do show de sp e descobrindo que era um meet e greet do choquei pic.twitter.com/L5S0hHBCfq — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) August 23, 2022

Apesar da acusação de alguns fãs de que Rosalía teria partido do after mais cedo por conta da exposição, Ludmilla explicou que essa “passada rápida” já era algo que tinha sido combinado.

“Ela me disse ‘Mami, eu tenho viagem e foto no outro dia, não vou poder ficar uma noite inteira’”, contou a carioca, em entrevista ao podcast Podpah.

Assista:

O show

Rosalía se apresentou no Espaço Unimed, casa de shows localizada na zona oeste de São Paulo. Foi a primeira e única apresentação da espanhola em terras brasileiras.

Ela chegou ao país através da Motomami World Tour, do seu terceiro álbum de estúdio. Além das músicas do disco e de hits anteriores, Rosalía também cantou um trecho de “Águas de Março”, de Tom Jobim.

Leia também: MC Livinho impressiona internautas ao cantar música de Ana Carolina e Seu Jorge