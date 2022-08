‘Pretty Little Liars’: Atriz expõe teoria sobre quem seria o assassino “A”

‘Pretty Little Liars’, a série original, acompanhava a saga de 4 amigas em busca de desvendar o desaparecimento da melhor amiga, Alison (Sasha Pieterse). O grupo de garotas era atormentado ao longo das sete temporadas por uma figura misteriosa chamada “A”, que conhecia todos os seus segredos mais obscuros.

Inspirada na série de romances homônimos de Sara Shepard, a série original foi ao ar na ABC Family/Freeform de 2010 a 2017 com sete temporadas.

No elenco de ‘’Pretty Little Liars: Um Novo Pecado’ estão Chandler Kinney, Bailee Madison, Zaria Simone, Malia Pyles e Maia Reficco.

O reboot da série segue um novo grupo de amigas que são assustadas pela misteriosa figura denominada “A”. Ao passo que, o drama se desenvolve em torno das acusações propostas por “A” em relação a um trágico evento e certos segredos do grupo, o reboot de ‘Pretty Little Liars’ na HBO Max apresenta um conteúdo mais maduro e mais elementos de terror do que a série original.

Chandler Kinney, uma das estrelas da série, já tem uma teoria formulada de que a personagem de Lucy Hale, Aria, assumiu o papel de “A”.

Como sabemos, a atriz Lucy Hale interpretou Aria na série original ‘Pretty Little Liars’. Em uma entrevista anterior à E! News, ela falou sobre o reboot. “Essa série é muito, muito legal. É muito boa e traz um conceito novo. Há muitas familiaridades que irão agradar os fãs da série original, mas também é assustadora. É tudo muito sombrio em Milwood”.

Chandler Kinney comentou sua teoria no podcast ‘The Art of Kindness’, apresentado por Robert Peterpaul recentemente. Tabby Haworthe é personagem interpretada por Chandler Kinney, que busca a carreira de diretora de cinema. Logo nos primeiros episódios da série, “A” persegue Tabby e as outras amigas e empurra sua rival do ensino médio de um prédio.

“Não posso responder a nenhuma pergunta assim, mas direi que este é o universo cinematográfico de PLL, baby, então estamos todos no mesmo mundo. Você nunca sabe o que pode acontecer”, disse a atriz no podcast.

Os comentários de Kinney sugerem que os personagens de qualquer uma das séries da franquia ‘Pretty Little Liars’ podem aparecer em ‘Um Novo Pecado’, o que seria emocionante. Aria, interpretada por Hale, é uma das personagens favoritas, e voltar como vilã será super empolgante.