‘Pantanal’: Trindade vai abandonar Irma, que espera um filho dele, e tentará explicar o motivo

A novela “Pantanal”, da TV Globo, segue com muitas emoções na reta final. Entre elas está o momento em que Trindade, vivido por Gabriel Sater, vai revelar a Irma (Camila Morgado) qual o motivo que o impede de continuar com a relação amorosa. O detalhe forte é que a mulher espera um filho do peão, que tem um pacto com o diabo.

Na cena, Trindade diz a Irma que terá que ir embora logo para garantir a segurança da criança, já que ele tem medo do mal que o “cramulhão” pode fazer ao bebê após o nascimento.

“Minha sina tá traçada... E por amor a essa criança que ocê traz aí, na sua barriga, eu vou ter que ir embora daqui”, dirá ele. “Pelo amor de Deus, não me diga uma coisa dessas”, afirmará Irma, desesperada.

O peão continuará explicando que a ama, mas precisa tomar a atitude. “É contra a minha vontade... Mas eu tenho que ir.”

Em seguida, Trindade conta para a amada que teve um pesadelo, no qual ela dava à luz um bebê-diabo. “Eu tava lá... Eu vi o que ocê viu. Não é bobagem. Um dia ocê vai entender que isso que eu tô fazendo é o melhor pra todos nós”, dirá.

“Como você quer que eu acredite que renegar a mim e ao meu filho é o melhor para nós?”, questionará Irma. “Ocê vai criar o nosso principezinho, minha princesa. E, quando ele nascer, se eu tiver por perto, vai ser um desastre”, destacará o peão.

“Por que um desastre, Trindade?”, perguntará a moça. “Isso eu não posso dizer, mas, um dia, ocê vai entender”, concluirá ele.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a versão original da novela “Pantanal” foi exibida em 1990 pela extinta TV Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do autor, e ficará no ar até outubro, quando será substituída por “Travessia”, novela de Gloria Perez.

